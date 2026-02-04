Przerwa w Twój e-PIT 2026. KAS przygotowuje rozliczenia

Krajowa Administracja Skarbowa zapowiedziała czasowe wyłączenie usługi Twój e-PIT. Przerwa potrwa 10 dni – od 4 do 14 lutego 2026 roku – i jest związana z przygotowaniem wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych za 2025 rok. Ponowne uruchomienie usługi zaplanowano na 15 lutego.

Elektroniczne rozliczenia

Jak co roku administracja skarbowa przygotowuje elektroniczne rozliczenia roczne dla podatników. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów, w trakcie zaplanowanych prac system zostanie zasilony milionami danych, w tym informacjami o przychodach przekazanymi przez płatników. To właśnie na tej podstawie powstaną gotowe, wstępnie uzupełnione deklaracje PIT.

Resort wyjaśnia, że przerwa techniczna jest niezbędna, aby podatnicy mogli po uruchomieniu usługi szybko, wygodnie i bezpiecznie rozliczyć podatek. W czasie prowadzenia prac Twój e-PIT będzie całkowicie niedostępny. Oznacza to, że nie będzie można ani zalogować się do usługi, ani pobierać dokumentów, ani składać korekt zeznań za wcześniejsze lata.

KAS poinformowała również, że w ramach prowadzonych działań przygotowane zostaną rozliczenia za 2025 rok nie tylko dla osób fizycznych, ale także dla przedsiębiorców. Dopiero po zakończeniu prac wszystkie dane zostaną udostępnione użytkownikom.

Kiedy rozliczenie?

Twój e-PIT działa wyłącznie w ramach e-Urzędu Skarbowego. Usługa dostępna jest na stronie podatki.gov.pl oraz w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy. Logowanie możliwe jest zarówno przez e-US, jak i przy użyciu danych podatkowych. System umożliwia elektroniczne rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ministerstwo przypomina, że od 15 lutego 2026 roku podatnicy znajdą w usłudze gotowe rozliczenia PIT za 2025 rok, przygotowane na podstawie zgromadzonych danych. Do tego czasu konieczne jest jednak uwzględnienie zaplanowanej przerwy w dostępie do systemu.

