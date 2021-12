Sztab kryzysowy w ministerstwie Sasina. Będzie kontrolował przepływ gazu

Niskie poziomy zapasów gazu oraz wahania cen na giełdach spowodowały, że w Ministerstwie Aktywów Państwowych powołano Zespół kryzysowy do spraw monitorowania zagrożeń w sektorze elektroenergetyki i gazu. Zarządzenie regulujące jego działanie w środę znalazło się wdzienniku urzędowym resortu.

Monitorowanie sytuacji i reagowanie na zmiany na rynku

Określono w nim cztery zadania, które będzie wykonywał zespół. To monitorowanie zagrożenia w elektroenergetyce w związku z niskimi poziomami zapasów, identyfikowanie przyczyn obniżonej rezerwy, regularne obserwowanie cen naTowarowej Giełdy Energii i rynkach zagranicznych oraz przygotowywanie rekomendacji działań, które mają przeciwdziałać zagrożeniom na rynku energii i gazu.

Przewodniczącym zespołu jest Maciej Małecki, sekretarz stanu w MAP. Jego zastępcą został wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik. W skład zespołu weszli ponadto dyrektorzy kilku departamentów ministerstwa.

Najwyższe w historii ceny na rynku holenderskim

Powołanie zespołu jest reakcją na ogromne zawirowania na rynku gazu. Od wielu tygodni do Europy docierają mniejsze ilości rosyjskiego gazu i żaden kraj nie ma komfortu posiadania dużych zapasów. W poprzednich latach o tej porze stany magazynowe wyglądały dużo lepiej, więc gdyby okazało się, że na kontynencie będzie w tym roku surowa i długa zima, to mogą pojawić się problemy z zapewnieniem ciągłości dostaw dla odbiorców końcowych.

Do niepokojącego zdarzenia doszło w tym tygodniu, kiedy niemiecki monitoring wychwycił, że gaz zaczął płynąć nie na zachód, a z powrotem na wschód. We wtorek na holenderskim rynku kontraktów terminowych nabywcy płacili za gaz ponad 170 euro za MWh. Ceny nigdy wcześniej nie doszły do takiego poziomu.

