Fuzja Orlenu i PGNiG niebawem. Obajtek: Ten proces powoli dobiega końca

PKN Orlen zakłada, że decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zapadnie „niebawem”, poinformował prezes Daniel Obajtek. – Sądzę, że decyzja UOKiK będzie niebawem, mamy informacje, że ten proces powoli dobiega końca. Zrobimy wszystko, żeby w tym roku przejąć PGNiG – powiedział prezes Orlenu.

Zaznaczył, że PGNiG to element konieczny do stworzenia silnego koncernu multienergetycznego i PKN Orlen na pewno nie odstąpi od przejęcia tej spółki. – Wolą Skarbu Państwa jest tak zmieniać legislację, żeby do tej fuzji doszło – dodał. Podkreślił również, że PKN Orlen już pracuje nad utworzeniem docelowego modelu organizacyjnego po przejęciu zarówno Grupy Lotos, jak i PGNiG.

Budowa bloku gazowego w Ostrołęce bez opóźnień

PKN Orlen nie przewiduje opóźnień w budowie nowego bloku gazowego w elektrowni w Ostrołęce, wokół którego swego czasu było bardzo głośno. Budowa bloku gazowego o mocy 745 MWe netto ruszy w tym roku i zakończy się zgodnie z planem w 2025 roku, poinformowała dyrektor wykonawcza ds. strategii PKN Orlen Iwona Waksmundzka-Olejniczak. Wartość budowy bloku gazowego w Ostrołęce to ok. 2,5 mld zł.

To jednak nie koniec inwestycji, które przewiduje koncern w sektorze energetycznym. Nacisk będzie położony własnie na bloki gazowe, które zostały dopisane do taksonomii UE. – W tym roku zostanie podpisana umowa inwestycyjna na blok gazowy w Grudziądzu i przygotowujemy się do wyjścia na rynek w sprawie bloku gazowego w Gdańsku – zapowiedział też prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

