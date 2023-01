Sasin: Niemcy żyły w iluzji bezpieczeństwa. Widać było życzeniowe podejście

W szwajcarskim Davos trwa Światowe Forum Ekonomiczne, którego głównymi tematami jest bezpieczeństwo energetyczne i pomoc dla Ukrainy. Dziś na miejscu przemawiali prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki, a w panelu wziął udział wicepremier Jacek Sasin.

Davos pod znakiem transformacji energetycznej

– Jeśli szukamy jakichś tematów przewodnich Davos, to bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z nich, drugim jest wsparcie dla Ukrainy i to, co zadzieje się niedługo, czyli wielki program odbudowy Ukrainy – powiedział na antenie Polsat News wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin

Wicepremier przyznał, że wojna w Ukrainie w realny sposób zmieniła postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego przez wielu przywódców europejskich. – Udało się przyspieszyć wiele procesów i doprowadzić rozmowy o bezpieczeństwie energetycznym do bardzo praktycznych rozwiązań – powiedział szef MAP.

Polska elektrownia jądrowa, czyli podstawa polskiego miksu energetycznego

Z ust przedstawicieli polskich władz ostatnio bardzo często padają słowa o tym, że Polska musi oprzeć swój miks energetyczny na stabilnej energii z atomu.

– Dzisiaj już wiemy, że musimy szukać innych rozwiązań. Zdaniem polskiego rządu jest nim energetyka jądrowa. Bardzo znaczące jest to, że jedyny panel, który otworzył pan prezydent Andrzej Duda, był właśnie panel dotyczący komercyjnego projektu budowy elektrowni jądrowej w Polsce – powiedział Jacek Sasin w Polsat News.

Komercyjny projekt z Koreańczykami

ZE PAK i Polska Grupa Energetyczna podpisały list intencyjny dotyczący wspólnej budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie. Technologię dostarczy koreańskie KHNP.

– Bardzo dużo się już w tej sprawie wydarzyło. Przez dwa i pół miesiąca został stworzony raport możliwości, który skupia się na lokalizacji. Dziś możemy powiedzieć, że Pątnów jest miejscem, w którym ta elektrownia może powstać. Możemy mieć co do tego pewność. Będziemy to teraz uszczegóławiać – wyjaśnił Jacek Sasin.

– Już od wczoraj prowadzimy bardzo dobre rozmowy z przedstawicielami koreańskiego KHNP, które prowadzi tę inwestycję. Z moim koreańskim odpowiednikiem rozmawiałem też dziś np. o finansowaniu. Mamy swoje oczekiwania i ustalamy udział kapitałowy KHNP na 49 proc. Chcemy, aby to polskie firmy były właścicielem większościowym – dodał wicepremier.

Niemcy wygasili elektrownie jądrowe. „Widać było życzeniowe podejście”

Wicepremier Jacek Sasin skomentował także fakt, że Polska teraz decyduje się na budowę trzech elektrowni jądrowych oraz małych reaktorów SMR, gdy Niemcy postanowili wygaszać swoje reaktory.

– Polacy oczekują dziś, aby energia była tania, pewna i bezpieczna. Energetyka jądrowa spełnia wszystkie te warunki. Dziś możemy czekać na nowe rozwiązania, albo brać to, co jest pewne. Jesteśmy przekonani, że to, że w najbliższych latach zbudujemy trzy elektrownie jądrowe, to dobra droga – powiedział Jacek Sasin.

– W przypadku Niemiec widać było życzeniowe podejście do tego, jak powinna wyglądać transformacja energetyczna. Nie można stawiać w całości na OZE. Potrzebny jest stabilizator. Niemcy żyły w iluzji bezpieczeństwa, opartej na rosyjskim gazie. My musimy twardo stąpać po ziemi – dodał wicepremier.

