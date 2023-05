800 plus dla wszystkich? Szef Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ma inne zdanie

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak był w piątek gościem „Porannej rozmowy RMF FM". Gość audycji odniósł się m.in. do najnowszej propozycji Prawa i Sprawiedliwości w kwestii waloryzacji 500 plus. W minioną niedzielę szef tej partii zapowiedział, że wraz z początkiem nowego roku świadczenie wzrośnie do kwoty 800 zł.

Kaźmierczak o 800 plus

Według Kaźmierczaka, w tej chwili „ludzi bardziej by uwiodła jakaś wizja rozwojowa, dla nich, dla ich rodzin i dzieci, bo te podstawowe potrzeby materialne zostały zaspokojone".

– 800 plus powinno się dać biednym. W 2015 roku to było trudne – to świadczenie musiało być powszechne ze względu na wydawanie decyzji administracyjnych, itd. W tej chwili Krajowa Administracja Skarbowa i Zakład Ubezpieczeń Społecznych mogą to zrobić z automatu, za pomocą kilku działań na komputerze – powiedział Kaźmierczak.

„Rząd ma bardzo dobre cyfry". Jeden wyjątek

Szef Związku Przedsiębiorców i Pracodawców zwrócił uwagę, że obietnice przedwyborcze pojawiają się w „bardzo dobrej sytuacji gospodarczej". – Rząd ma bardzo dobre cyfry z wyjątkiem inflacji – podkreślił Kaźmierczak.

Pytany o to, czy za inflację odpowiada – jak mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński – prezydent Rosji Władimir Putin i pandemia koronawirusa, czy – jak twierdzi opozycja – prezes NBP i rząd, Kaźmierczak stwierdził, że rację w tej kwestii ma szef banku centralnego.

– Forma (wystąpień) Glapińskiego nie jest najszczęśliwsza, ale jest tam czysta prawda – za większość inflacji w Polsce odpowiada wojna. To jest przyczyna – powiedział prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

