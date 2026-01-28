Reset Małego ZUS Plus. Nawet 72 miesiące ulgi, ale trzeba się spieszyć

Od 1 stycznia 2026 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady korzystania z Małego ZUS Plus.

„Pamiętaj, że 1 stycznia 2026 roku nastąpił reset „małego ZUS plus”. Wielu przedsiębiorców już teraz może wrócić do ulgi, nawet jeśli niedawno wyczerpali jej 36-miesięczny okres” – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w swoim poście na platformie X.

Co oznacza „reset” Małego ZUS Plus?

Wraz z nowelizacją przepisów następuje tzw. reset limitów, co w praktyce oznacza, że okres 36 miesięcy korzystania z ulgi liczony jest od nowa. Nawet przedsiębiorcy, którzy w grudniu 2025 r. wykorzystali pełny limit, od stycznia 2026 r. mogą znów korzystać z Małego ZUS Plus.

– De facto wszyscy przedsiębiorcy „startują od zera” – wyjaśnia Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, ubezpieczony może korzystać z Małego ZUS Plus przez maksymalnie 36 miesięcy w każdych 60 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to trzy lata ulgi i dwuletnią karencję. Poprzednia konstrukcja przewidywała aż 36 miesięcy przerwy, co zdaniem ekspertów, w praktyce znacznie ograniczało dostęp do preferencji i było krytykowane przez ekspertów jako błąd legislacyjny.

Interpretacyjny chaos

Jednocześnie pojawia się istotny problem interpretacyjny. Jak informuje ZUS, od 2026 r. niezależnie od wcześniejszego korzystania z ulgi, rozpoczyna się nowy 60-miesięczny okres, w którym można wykorzystać 36 miesięcy ulgi. Pierwsza interpretacja ZUS nr 1336 z 19 stycznia 2026 r. potwierdziła, że przedsiębiorcy mogą ponownie korzystać z ulgi, pod warunkiem że ich przychód w 2025 r. nie przekroczył 120 tys. zł. Podstawa wymiaru składek w 2026 r. jest przy tym wyższa.

Tymczasem wcześniejsze stanowisko ZUS wykluczało reset.

– Z ostrożności przedsiębiorcom należy rekomendować wystąpienie o własną, indywidualną interpretację do ZUS – podkreśla Juszczyk.

Termin zgłoszeń do 2 lutego 2026 r.

„Płatnicy składek, którzy byli przekonani, że nie mogą w 2026 r. skorzystać z ulgi mały ZUS plus i złożyli dokumenty zgłoszeniowe z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10/05 12, mogą złożyć korektę” – informuje 22 stycznia ZUS.

– Ważne, że zgłoszenia należy dokonać do 2 lutego 2026 roku. Z zasady termin przypada na koniec stycznia, ale w tym roku 31 stycznia przypada w sobotę, więc został przesunięty – tłumaczy Piotr Juszczyk.

Dzięki resetowi część przedsiębiorców będzie mogła korzystać z Małego ZUS Plus nawet przez 6 lat łącznie – 3 lata przed 2026 r. i kolejne 3 lata po resecie. Składki mogą być w tym czasie nawet czterokrotnie niższe niż standardowe – w 2026 r. podstawowy ZUS wynosi 1 926,76 zł, podczas gdy przy Małym ZUS Plus miesięczna składka może wynieść nawet 456,18 zł.

Ekspert: „To pokazuje skalę chaosu legislacyjnego”

– Dzisiejszy reset poprawia sytuację przedsiębiorców, którzy stracili prawo do ulgi w latach 2024–2025 z powodu wadliwie skonstruowanych przepisów. Jednocześnie pokazuje skalę chaosu legislacyjnego, który wcześniej kosztował firmy realne pieniądze – mówi Juszczyk.

Ekspert wskazuje także, że ograniczenie ulgi limitem przychodowym w wysokości 120 tys. zł może być problematyczne.

– Konstrukcja Małego ZUS Plus opiera się na dochodzie, który stanowi podstawę wyliczenia składek (a przy ryczałcie – przychodzie dzielonym przez dwa). Łatwo wyobrazić sobie sytuację przedsiębiorcy z przychodem 115 tys. zł i dochodem 100 tys. zł oraz innego z przychodem 200 tys. zł, kosztami 150 tys. zł i dochodem 50 tys. zł. Mimo że drugi przedsiębiorca osiąga realnie niższy dochód, nie może skorzystać z ulgi. W tym kontekście limit przychodowy wydaje się zbędny – tłumaczy Juszczyk.

