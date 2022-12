Czym charakteryzuje się rynek pracy w Radomiu?

Nawet pobieżna analiza radomskiego rynku pracy pokazuje, że sytuacja ekonomiczna miasta różni się od tej, jaką znamy z innych części kraju. Dominację w rankingu zawodów deficytowych zaznaczają profesję, do których wykonywania niezbędne będzie wykształcenie wyższe – chodzi tu o branżę medyczną i edukację. Pracę w Radomiu bez problemu znajdzie pielęgniarka, lekarz (dowolnej specjalizacji), dentysta czy nauczyciel – przede wszystkim nauczyciel praktycznej nauki zawodu.

W dalszej kolejności sytuacja upodabnia się do ogólnopolskiej średniej, gdzie swoją obecność podkreśla sektor budowlany. Najłatwiej o posadę w tej branży będzie miał brukarz, betoniarz, zbrojarz, cieśla, szeregowy pracownik fizyczny, elektryk, spawacz czy dekarz. Pracy nie zabraknie również w sektorze transportu i logistyki, gdzie na zatrudnienie liczyć może kierowca międzynarodowy, dostawca, magazynier, kurier, czy mechanik samochodowy.

Istotnym dla Radomia będzie również sektor handlowo-usługowy, gdzie na zatrudnienie może liczyć kasjer-sprzedawca, fryzjer czy kosmetyczka, a bez znaczenia nie jest również branża gastronomiczna – pracownik fast-food, kucharz czy kelner nie będą mieli kłopotów ze znalezieniem posady.

Jeśli zaś chodzi o zawody nadwyżkowe, to wymienia się ich niewiele – przede wszystkim są to ekonomiści czy pracownicy administracyjni i biurowi. Można jednak zaryzykować stwierdzenie, że biorąc pod uwagę poziom ich wykształcenia, nie będą oni mieli większych problemów ze znalezieniem innej pracy, być może skorelowanej tematycznie z ich docelową ścieżką kariery.

Praca dodatkowa w Radomiu

Radom z otwartymi ramionami wita również wszystkich tych, którzy niekoniecznie chcą wiązać się z określonym przedsiębiorstwem na stałe, zamiast tego stawiając na pracę dorywczą czy dodatkową. Z takiego rozwiązania korzystają głównie studenci i emeryci, choć zdarza się również, że o zatrudnienie w tej formie starają się zwykli pracownicy, którzy tymczasowo znaleźli się w trudnym położeniu i traktują pracę dorywczą jako chwilowy punkt zaczepienia. Jakich ofert pracy można się spodziewać w tej materii? Wszystko zależy od tego, kto takiego zatrudnienia szuka.

Radom – praca dla studenta

Studenci są jedną z uprzywilejowanych grup jeśli chodzi o możliwości na rynku pracy dodatkowej. Wpływ na to ma nie tylko ich wiek i domniemana sprawność fizyczna, intelektualna i społeczna, ale przede wszystkim status studenta, który pozwala pracodawcy zmniejszyć koszty zatrudnienia pracownika.

Wśród najpopularniejszych zawodów wykonywanych przez studentów, wymienia się przede wszystkim takie jak: pracownik fast-food, kurier miejski, kasjer-sprzedawca czy magazynier. W przypadku kobiet w grę może wchodzić również opieka nad dziećmi.

Warto w tym miejscu dodać, że w zależności od kompetencji, student może pokusić się o pracę w branży IT czy marketingu. Programista, grafik komputerowy, copywriter czy specjalista ds. SEO to coraz popularniejsze i dobrze płatne zawody. Co więcej, najczęściej praca zdalna jest w tej materii docelową formą zatrudnienia.

Praca dla emerytów w Radomiu

Emeryci, w odróżnieniu od studentów, wybierają nieco bardziej statyczne posady. W przypadku seniorów najczęściej będzie to stróż nocny lub ochroniarz – kobiety zaś wybiorą karierę w gastronomii jako kucharka, lub (podobnie jak niektóre studentki) poświęcą się opiece nad dziećmi jako opiekunki.

Praca – Radom. Zarobki i podstawa zatrudnienia

Umowa o pracę stanowi branżowy standard w coraz to większej ilości sektorów, a firmy niechętnie zatrudniają pracowników w oparciu o umowy cywilnoprawne – nawet wówczas, gdy mówimy o zatrudnieniu na część etatu czy pracy dorywczej. Umowa zlecenie jest jednak nadal dość często spotykana, szczególnie wśród mało wymagających zawodów. Z kolei w branży IT i finansowej, często spotykaną formy współpracy jest kontrakt B2B.

Zarobki w Radomiu nie odbiegają od ogólnopolskiej średniej, a pracownicy są uczciwie traktowani. W wielu przypadkach mogą liczyć nie tylko na poszanowanie Kodeksu Pracy, ale też rozmaite benefity pozapłacowe, na przykład Karta MultiSport czy prywatna opieka medyczna.

Gdzie najlepiej szukać pracy w Radomiu? Odpowiedzią jest internet

Jeżeli zastanawiasz się nad tym, gdzie najczęściej pojawiają się najlepsze oferty pracy w Radomiu, to nie powinieneś mieć żadnych złudzeń – wśród trzech godnych polecenia metod, wyłącznie jedna z nich będzie w stanie zaskoczyć Cię swoją efektywnością. Chodzi oczywiście o internet i wszelkiego typu portale ogłoszeniowe, agregujące rozmaite oferty. To właśnie dzięki nim pracodawca może przyspieszyć proces rekrutacji nawet o kilka tygodni, bez trudu weryfikując nawet kilkadziesiąt nadsyłanych ku niemu aplikacji dziennie.

W podobnej sytuacji znajdują się kandydaci poszukujący zatrudnienia, którzy w łatwy sposób mogą złożyć swoje CV na dziesiątki ofert, w pełni dopasowanych od ich indywidualnych wymagań. Nie ulega żadnej wątpliwości fakt, że poszukiwanie pracy przy asyście internetu stanowi najszybszą i najprostszą z metod, choć z całą pewnością nie jedyną.

Szukanie pracy w Radomiu – metody alternatywne

W wielu przypadkach, godną rozważenia opcją może być osobiste udanie się do upatrzonego wcześniej zakładu pracy i złożenie w nim swojego CV. Jest to metoda z której korzystają przede wszystkim uczniowie i studenci, poszukujący stażu, praktyk czy choćby pracy tymczasowej, jednak nie jest to sposób zarezerwowany wyłącznie dla nich. Opisywana opcja może działać efektywnie również w przypadku pracowników fizycznych, poszukujących pracy w branży budowlanej czy produkcyjnej, które charakteryzują się relatywnie dużą rotacją pracowników przy jednoczesnych, niemal nieustannych niedoborach.

Musisz mieć jednak na względzie fakt, że nie jest to sposób zapewniający natychmiastowy sukces. Przedsiębiorca do którego się zgłosisz może w danej chwili nie prowadzić rekrutacji na stanowisko które Cię interesuje, siłą rzeczy nie oferując Ci tego, po co przybyłeś. Możesz jednak mieć pewność, że jeżeli podczas takiej wizyty uda Ci się wypaść wystarczająco dobrze, to Twoja kandydatura zostanie priorytetowo potraktowana podczas najbliższego naboru.

Ostatecznie, warto wybrać się również do lokalnego urzędu pracy i przejrzeć najnowsze z obecnych tam ofert. Wbrew obiegowej opinii, pracę za pośrednictwem urzędu znaleźć mogą nie tylko pracownicy fizyczni, charakteryzujący się niewielkim doświadczeniem czy niskimi kompetencjami, ale również wysokiej klasy fachowcy, legitymujący się wyższym wykształceniem. Warto również wspomnieć, że nawet w sytuacji w której nie uda Ci się znaleźć odpowiedniego anonsu, będziesz mógł zarejestrować się jako osoba bezrobotna, by w trakcie poszukiwań właściwej ścieżki kariery móc cieszyć się rozmaitymi benefitami, takimi jak dostępność publicznej służby zdrowia, zasiłek dla bezrobotnych, czy szkolenia poszerzające zakres Twoich kompetencji.

