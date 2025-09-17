Nowy urlop dla tej grupy rodziców. Nawet 105 dni płatne w całości

Od 19 marca 2025 roku obowiązują nowe przepisy Kodeksu pracy, które wprowadzają dodatkowy urlop dla rodziców wcześniaków i dzieci wymagających hospitalizacji. Zmiany mają na celu zapewnienie rodzinom pełniejszego wsparcia w pierwszych tygodniach życia dziecka, gdy jego zdrowie i rozwój zależą w dużej mierze od obecności rodziców.

Nowy urlop

Nowy urlop przysługuje rodzicom dzieci urodzonych przed 28. tygodniem ciąży lub noworodków, których waga przy narodzinach nie przekroczyła 1000 gramów. W takim przypadku pracownik może liczyć na dodatkowy tydzień urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu. Maksymalny wymiar tego urlopu wynosi 15 tygodni, czyli aż 105 dni.

Rodzice dzieci urodzonych przed 36. tygodniem ciąży lub noworodków urodzonych o czasie, lecz wymagających hospitalizacji, mogą otrzymać do 8 tygodni dodatkowego urlopu. W obu sytuacjach świadczenie jest w pełni płatne – pracownik otrzymuje 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

Nowelizacja Kodeksu pracy obejmuje nie tylko rodziców biologicznych, ale także opiekunów prawnych, rodziny zastępcze i rodziców adopcyjnych. To rozwiązanie zapewnia równe traktowanie wszystkich rodzin, niezależnie od ich sytuacji prawnej.

Wymiar urlopu

Przepisy przewidują, że do wymiaru urlopu wliczane są wszystkie okresy hospitalizacji dziecka aż do 8. lub 15. tygodnia po porodzie. Jeżeli pobyty w szpitalu są przerywane, okresy te sumują się, a niepełne tygodnie zaokrągla się w górę do pełnego. Dzięki temu rodzice mogą wykorzystać urlop w sposób odpowiadający faktycznemu przebiegowi leczenia dziecka.

Aby skorzystać z nowego prawa, konieczne jest złożenie dokumentacji medycznej potwierdzającej wcześniactwo lub hospitalizację noworodka. Szczegółowe procedury określają przepisy wykonawcze. Urlop można wykorzystać zarówno w sposób ciągły, jak i w częściach, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami rodziny.

Nowe regulacje są efektem wieloletnich działań organizacji społecznych, takich jak „Koalicja dla Wcześniaka”. Eksperci podkreślają, że przepisy te mają ogromne znaczenie, ponieważ zmniejszają stres rodziców i umożliwiają im wspieranie dzieci w najtrudniejszym okresie życia.

Czytaj też:

Sprytne oszustwo przy „różowej plaży”. Polka ostrzega innych turystówCzytaj też:

Pilotaż skróconego czasu pracy. Ostatni moment na złożenie wniosku