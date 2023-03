14. emerytura kosztuje fortunę. Artur Soboń zdradził koszt dla budżetu

Rząd planuje wypłatę tak zwanej 14. emerytury także w 2023 roku, a nawet wprowadzenie jej na stałe. Co prawda na razie decyzja nie została jeszcze przypieczętowana, ale wiemy już, ile może to kosztować.

Ile kosztuje 14. emerytura?

Rząd planuje, że 14. emerytura w tym roku zostanie ponownie wypłacona. Co prawda na chwilę obecną nie ma jeszcze stosownych przepisów, które by to regulowały, ale z jednej z interpelacji poselskich dowiedzieliśmy się, jaki jest szacowany koszt wypłaty tego świadczenia dla budżetu.

„14-ta emerytura to świadczenie doraźne, przyznawane osobom uprawnionym na podstawie epizodycznej regulacji. Przykładowo w 2022 r. przyznała je ustawa o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów” – czytamy w odpowiedzi na interpelację posła Michała Jarosa w sprawie opodatkowania 13. i 14. emerytury.

„W przypadku przyjęcia 14-tej emerytury w kształcie z 2022 r. (odnośnie wypłaty świadczenia w 2023 r. nie istnieją na chwilę obecną przepisy, na podstawie których to świadczenie miałoby być wypłacane) szacunkowe wydatki brutto sektora finansów publicznych na ten cel wyniosłyby ok. 12 mld zł, natomiast wydatki netto (pomniejszone o ok. 0,7 mld zł PIT i 1 mld zł NFZ) wyniosłyby ok. 10 mld zł” – napisał także Artur Soboń.

Kiedy 14. emerytura na stałe?

Jak zaznaczył w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister Artur Soboń, na tę chwilę nie ma jeszcze odpowiedniej ustawy, która reguluję wypłatę 14. emerytury w 2023 roku.

Jak wynika z wpisu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, projekt wprowadzający coroczne dodatkowe świadczenie ma zostać przyjęty przez rząd do końca marca, a świadczenie miałoby być wypłacane na analogicznych zasadach jak w roku ubiegłym.

