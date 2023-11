Za takie produkty klienci są gotowi płacić więcej. Muszą spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju

Drożyzna dość mocno daje się we znaki milionom Polaków. Nie tylko drenuje nasze portfele, ale coraz częściej zmusza do zaciskania pasa. Wiele osób, zanim dokona zakupów, sprawdza ceny w sklepach w poszukiwaniu promocji. I chociaż drożyznę widać niemal na każdym kroku to są sytuacje, kiedy świadomie godzimy się zapłacić więcej za dany produkt. Musi spełniać jeden warunek — być przyjazny środowisku.

Polacy są coraz bardziej świadomymi konsumentami. Z roku na rok zwiększa się odsetek osób, które starają się unikać produktów szkodzących środowisku. Potwierdzają to zarówno liczne raporty, jak i analizy sprzedażowe. „Konsumenci gotowi są płacić średnio o 12 proc. więcej za produkty, które spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju” — tak wynika z najnowszego badania firmy doradczej Bain & Company. Zdaniem ekspertów na wzrost świadomości związanej z ochroną środowiska największy wpływ mają ekstremalne zjawiska pogodowe i obawy dotyczące zmian klimatu. Ochrona środowiska. Pokolenie Z i seniorzy są zaniepokojeni zmianami klimatu Jak podkreślają autorzy badania, już dziś dla co drugiego konsumenta wpływ produktu na środowisko jest jednym z najważniejszych argumentów, który decyduje o wyborze towaru. – Rosnąca świadomość konsumentów jest kluczowym czynnikiem, który będzie kształtował przyszłość handlu — zapewnia Jacek Poświata, dyrektor zarządzający firmy doradczej, która opracowała raport. – Obserwujemy, jak z roku na rok wzrasta wrażliwość kupujących na kwestie związane z ochroną środowiska, takie jak zrównoważone metody produkcji czy możliwość poddania produktu recyklingowi — dodaje. W podobnym tonie wobec zagrożeń dla środowiska wypowiadają się zarówno osoby młode, jak i seniorzy na całym świecie. Z badania wynika, że niemal trzy czwarte przedstawicieli pokolenia Z jest zaniepokojonych zmianami klimatu. Te obawy podziela 68 proc. osób, które mają co najmniej 60 lat. Ponad połowa kupujących zapewnia, że ich niepokój związany z globalnym ociepleniem nasilił się w ostatnich dwóch latach. To właśnie wtedy mieliśmy do czynienia z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Wpływ konsumpcji na środowisko naturalne ma olbrzymie znaczenie Ekspertów niepokoi fakt, że mieszkańcy krajów rozwijających się znacznie bardziej przejmują się kwestią ochrony środowiska, niż to ma miejsce w państwach rozwiniętych. Na czołowych miejscach tej listy znalazły się takie kraje jak Indie (85 proc.), Brazylia (81 proc.) czy Indonezja (78 proc.) podczas gdy najbogatsze państwa, w tym Wielka Brytania, Holandia, Niemcy czy Stany Zjednoczone uplasowały się na dalszych miejscach, osiągając wynik około 55 proc. Ku zaskoczeniu ekspertów firmy doradczej najgorzej w tej stawce wypadła Japonia. Tylko 31 proc. ankietowanych z kraju kwitnącej wiśni wyraziło obawy o wpływ konsumpcji na środowisko naturalne. Ekologiczne produkty. Większość z nas nie potrafi ich odróżnić W kwestii ochrony środowiska jest jeszcze wiele do zrobienia. „Mimo rosnącej świadomości ekologicznej kupujący wciąż mają problemy z rozpoznaniem towarów wytworzonych w zrównoważony sposób” — czytamy. Jak twierdzą autorzy badania mimo rosnącej świadomości ekologicznej, kupujący wciąż mają problemy z rozpoznaniem towarów wytworzonych w zrównoważony sposób. Trzy czwarte badanych, mając przed sobą dwa produkty, nie potrafiło wskazać tego o mniejszym śladzie węglowym. Zdaniem Katarzyny Wal, starszej menedżerki w Bain & Company kupujący, poszukując ekologicznych produktów, opierają się w dużej mierze na certyfikatach i specjalnych oznaczeniach. – Okazuje się jednak, że wielu z nich nie rozumie, co właściwie oznacza dany symbol czy nazwa — zaznacza. Czytaj też:

