Ulga na dziecko pełnoletnie. Pamiętaj o tym kryterium

Ulga prorodzinna to najpopularniejsza ulga, która przysługuje wszystkim rodzicom, wychowującym dzieci. Co ciekawe, ulga ta może być różnie rozliczana – samotny rodzic jednego dziecka musi zmieścić się w kryterum dochodowym, by otrzymać zwrot podatku, ale małżeństwo wychowujące dwoje lub więcej dzieci już nie musi obawiać się żadnych limitów dochodowych. Jak wygląda sytuacja w przypadku dzieci pełnoletnich?

Komu przysługuje ulga na dziecko pełnoletnie?

Ulgę prorodzinną na dorosłe dziecko może rozliczyć rodzic, który wykonuje władzę rodzicielską lub pełni funkcję opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej. By skorzystać z ulgi, dziecko musi zamieszkiwać razem z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Czy rodzic może rozliczyć ulgę na dziecko pełnoletnie?

Ulga prorodzinna przysługuje rodzicom dzieci, które ukończyły już 18. rok życia. Należy się rodzinom wychowującym pełnoletnie dziecko otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, a także tym, których dzieci kontynuują naukę w szkole średniej lub wyższej. Istnieje jednak jeszcze jedno kryterium, o którym trzeba pamiętać.

Kryteria dochodowe dla dziecka pełnoletniego

Rodzice, których dorosłe dzieci dalej się uczą, ale jednocześnie pracują, muszą zwrócić uwagę na ich zarobki. Dziecko nie może przekroczyć pewnego kryterium dochodowego, które obecnie wynosi dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie o rencie socjalnej, czyli 19061,28 zł.

Można zatem skorzystać z ulgi, jeśli dziecko studiuje i pracuje dodatkowo – nie ma przy tym znaczenia, czy jest to umowa o pracę, staż czy umowa-zlecenie. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe.

Ile wynosi ulga na dziecko pełnoletnie?

Ulga na jedno dziecko pełnoletnie wynosi 1112,04 zł.

Jak rozliczyć ulgę na dziecko pełnoletnie?

Ulgę na dziecko pełnoletnie można rozliczyć przez program Twój e-PIT, dowolny program do rozliczania PIT-ów.

