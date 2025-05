Paragon to nie śmieć! Skarbówka ostrzega, klient też może zapłacić

We wrześniu 2025 roku ZUS wypłaci czternastą emeryturę. Choć maksymalna kwota świadczenia wyniesie 1878,91 zł brutto, niektórzy seniorzy mogą otrzymać więcej – pod warunkiem złożenia jednego wniosku. Formularz EPD-21 pozwala uniknąć zaliczki na PIT i zwiększyć wypłatę o ponad 200 zł. Aby skorzystać z tej możliwości, trzeba złożyć dokument do końca sierpnia.

Zaliczka na podatek

Standardowo z czternastki ZUS potrąca 9-procentową składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Wielu emerytów z niskimi świadczeniami nie płaci tego podatku na co dzień, jednak od czternastej emerytury zaliczka pobierana jest automatycznie. Fiskus zwraca ją dopiero w rocznym rozliczeniu. Jeśli jednak senior złoży wniosek EPD-21, uniknie tego potrącenia już przy wrześniowej wypłacie.

Z tej możliwości skorzystają przede wszystkim osoby, których miesięczna emerytura lub renta nie przekracza 2490 zł brutto i których roczne dochody w 2025 roku nie przekroczą 30 tys. zł. Wniosek składa się raz w roku. Jeśli został już złożony wcześniej, np. wiosną, nie trzeba go ponawiać.

Nie wszyscy powinni jednak decydować się na EPD-21. Gdy miesięczna emerytura przekracza 2490 zł, złożenie formularza może skutkować niedopłatą podatku i koniecznością jego zwrotu w kolejnym roku. Warto rozważyć sytuację finansową przed podjęciem decyzji.

Czternasta emerytura

Czternasta emerytura powiększa roczny dochód emeryta, co może wpłynąć na prawo do dodatków – mieszkaniowego, energetycznego czy refundacji leków. Wzrost dochodu po doliczeniu czternastki może przekroczyć lokalne progi kwalifikujące do wsparcia. Warto to wcześniej sprawdzić w OPS lub skonsultować z doradcą ZUS.

Różnice w wysokości czternastki po złożeniu wniosku mogą być znaczne. Przykładowo, emeryt z dochodem 2400 zł brutto może zamiast 1496,81 zł otrzymać 1709,81 zł – zysk wynosi wtedy aż 213 zł. W przypadku świadczeń powyżej 2500 zł – różnicy już nie będzie.

Aby uniknąć potrąceń, formularz EPD-21 należy złożyć najpóźniej do końca sierpnia. Można to zrobić elektronicznie przez PUE ZUS, osobiście w oddziale lub pocztą.

