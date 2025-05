ZUS przejmie obowiązki firm? Oto nowy pomysł na uproszczenia

Zgodnie z nową propozycją opracowaną przez członków inicjatywy Rafała Brzoski, rozliczanie składek ma przejąć Zakład Ubezpieczeń Społecznych – donosi „Rzeczpospolita”. Planowane zmiany zakładają, że ZUS będzie samodzielnie dokonywał rozliczeń na podstawie danych przekazywanych przez przedsiębiorców.

ZUS rozliczy składki

Wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek poinformował, że instytucja już teraz dysponuje częścią informacji niezbędnych do rozliczania składek. Pozostałe dane mają być pozyskiwane z Krajowej Administracji Skarbowej. – ZUS na podstawie danych, które pozyska od przedsiębiorców, dokonywałby za nich pełnego rozliczenia – zaznaczył Jaroszek.

W nowym systemie pracodawcy otrzymywaliby gotowy plik z rozliczeniem składek. Ich zadaniem byłoby jedynie potwierdzenie zgodności kwoty do zapłaty. W przypadku rozbieżności, przedsiębiorcy mogliby wprowadzać korekty bezpośrednio w systemie – bez konieczności wizyty w urzędzie i bez formalnych wezwań. Celem zmian jest uproszczenie procedur oraz ograniczenie liczby błędów w rozliczeniach.

Płatności mobilne

Rozważane jest również powiązanie nowego rozwiązania z płatnościami mobilnymi, co dodatkowo usprawniłoby proces. Nowy model objąłby także składkę zdrowotną. W przypadku średnich i dużych firm dane do wyliczeń miałyby być zawarte w pliku JPU – obejmując zarówno składki społeczne, jak i zdrowotne.

Jak wyjaśnił Jaroszek, w przypadku małych podmiotów, zwłaszcza samozatrudnionych, planowane jest rozszerzenie zakresu wsparcia. – Jeśli ustalenie prawa do ulg w opłacaniu składek warunkuje wysokość uzyskanego przychodu, to płatnicy musieliby wprowadzić w naszej aplikacji lub np. w mObywatelu jedynie kwotę tego przychodu, a ZUS by im naliczył pełną należność – dodał.

Nowy system ma usprawnić działanie ZUS, zmniejszyć liczbę błędów w dokumentacji i odciążyć przedsiębiorców z obowiązku samodzielnych rozliczeń. Propozycja wpisuje się w szersze działania deregulacyjne, których celem jest uproszczenie procesów administracyjnych w Polsce.

