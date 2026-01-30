Emerytury w górę, ale symbolicznie. Znamy stawki na 2026 rok

W marcu 2026 roku emerytury zostaną objęte coroczną waloryzacją. Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej, w którym określono wskaźnik podwyżek świadczeń. Z zapowiedzi wynika jednak, że seniorzy nie powinni spodziewać się wysokich wzrostów. Planowana waloryzacja ma zostać utrzymana na minimalnym poziomie wymaganym przez przepisy.

Wskaźnik waloryzacji

Wskaźnik waloryzacji emerytur wyliczany jest co roku na podstawie dwóch elementów: średniorocznej inflacji oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedniego. Zgodnie z projektem rozporządzenia na 2026 rok rząd zamierza zastosować właśnie ten ustawowy próg, bez dodatkowego zwiększania udziału wzrostu płac.

Wcześniej rozważano, aby do wyliczeń przyjąć 50 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń, jednak ta propozycja nie uzyskała poparcia. Jako powód wskazywana jest trudna sytuacja gospodarcza oraz ograniczone możliwości finansowe budżetu państwa. W efekcie waloryzacja ma mieć charakter wyłącznie symboliczny.

Z dostępnych prognoz wynika, że emerytury w 2026 roku wzrosną o około 4,9 proc. Dla porównania, w 2025 roku świadczenia zostały podniesione o 5,5 proc. Oznacza to, że przyszłoroczne podwyżki będą niższe, a realny wzrost wartości emerytur odczuwalny jedynie w niewielkim stopniu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rząd musi co roku przeprowadzać waloryzację świadczeń, jednak nie ma obowiązku przekraczania minimalnego poziomu. Wszystko wskazuje więc na to, że waloryzacja w 2026 roku będzie jedną z najniższych w ostatnich latach.

Nowe stawki

W przypadku emerytury minimalnej oraz świadczeń na poziomie od 1900 do 2100 zł brutto, wzrost po waloryzacji wyniósłby kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Podwyżka w tej grupie oznacza niewielką poprawę dochodów, która jednak nie zrekompensuje w pełni wcześniejszych wzrostów cen.

Dla emerytur w przedziale od 2200 do 2500 zł brutto waloryzacja na poziomie 4,9 proc. również przekłada się na umiarkowany wzrost świadczenia. W praktyce oznacza to podniesienie miesięcznej wypłaty o kwotę od kilkudziesięciu do nieco ponad stu złotych brutto, w zależności od wysokości emerytury.

Podobny mechanizm dotyczy wyższych świadczeń, czyli emerytur od 2600 do 2900 zł brutto. Także w tym przypadku prognozowana waloryzacja nie przynosi dużych skoków kwotowych. Wzrost jest zauważalny, ale nadal ograniczony do poziomu wynikającego z ustawowego minimum.

Przedstawione wyliczenia mają charakter orientacyjny i opierają się na prognozowanym wskaźniku 4,9 proc. Ostateczne kwoty zostaną potwierdzone dopiero po publikacji danych przez Główny Urząd Statystyczny i wydaniu stosownego obwieszczenia. Nowe stawki emerytur wejdą w życie od 1 marca 2026 roku.

