„Sołtysowe” w górę. O tyle wzrośnie dodatek w 2026 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła nową wysokość dodatku emerytalnego dla byłych sołtysów. Od 1 marca 2026 r. emerytowani liderzy wsi otrzymają wyższe świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Zgodnie z komunikatem z 16 lutego stawka wyniesie 373,67 złotych miesięcznie.

Waloryzacja świadczeń dla sołtysów

Podwyżka wynika z corocznej waloryzacji świadczeń realizowanych przez KRUS. W praktyce oznacza to wzrost o niespełna 19 złotych w porównaniu z dotychczas obowiązującą kwotą. Waloryzacja obejmuje wszystkie świadczenia wypłacane przez tę instytucję, a w 2026 roku wskaźnik został ustalony na poziomie 105,3 proc. Będzie on zbliżony do ubiegłorocznej podwyżki.

Specjalne świadczenie dla sołtysów przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i pełniły funkcję sołtysa przez co najmniej dwie kadencje, czyli minimum siedem lat. Dodatek ma charakter honorowy i stanowi formę uznania za wieloletnią działalność na rzecz lokalnej społeczności, taką jak organizowanie zebrań wiejskich, doręczanie nakazów podatkowych czy rozwiązywanie sporów między mieszkańcami.

Wyższe emerytury z KRUS

Wzrost „sołtysowego” jest elementem marcowej waloryzacji świadczeń Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oznacza to, że od 1 marca wyższe będą również inne emerytury i renty wypłacane przez tę instytucję. Nowa kwota dodatku dla byłych sołtysów będzie obowiązywać przez kolejne miesiące po wejściu w życie tegorocznej waloryzacji.

Dla wielu emerytowanych sołtysów nawet niewielka podwyżka oznacza symboliczne docenienie ich pracy na rzecz wsi. Choć wzrost świadczenia nie jest wysoki, wpisuje się w coroczny mechanizm podnoszenia świadczeń w związku ze zmianą wskaźnika waloryzacji.

