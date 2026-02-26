Tysiące Polaków pobiera emerytury w tym kraju. Znacznie wyższe niż u nas

Z szacunków, które przytacza „Fakt” wynika, że na przestrzeni ostatnich lat do Wielkiej Brytanii wyjechało ok. 700 tys. Polaków (po Brexicie spora część zdecydowała się wrócić do kraju), a do Irlandii ok. 100 tys. Po latach pracy na Wyspach osoby te mają szansę na tamtejszą emeryturę. Dziennik sprawdził, o jakie konkretnie pieniądze chodzi.

Jakie emerytury w Irlandii?

Dane irlandzkiego odpowiednika polskiego resortu pracy wskazują, że minimalne świadczenie jest tam wyższe niż w naszym kraju. Od lutego br. emerytura składkowa wynosi 299,30 euro tygodniowo, czyli ok. 1260 zł. Z kolei emerytura nieskładkowa to 288 euro tygodniowo, co stanowi równowartość ok. 1215 zł. Przypomnijmy, że minimalna emerytura w Polsce wynosi 1878,91 zł brutto, a zatem ok. 470 zł tygodniowo.

Warto zaznaczyć, że aby otrzymywać irlandzką emeryturę, trzeba mieć udokumentowaną pracę i odpowiedni okres składkowy (minimum 10 lat). To oznacza, że tamtejsze zasady są odmienne od tych obowiązujących w Polsce. U nas wystarczy mieć odprowadzane składki przez kilka dni, aby móc otrzymać świadczenie (inna sprawa, że jest to dosłownie groszowe świadczenie).

Do uzyskania pełnej emerytury składkowej konieczne jest opłacenie 520 składek (czyli ok. 10 lat pracy). To świadczenie jest wypłacane również osobom mieszkającym poza Irlandią, m.in. w Polsce.

W Irlandii przysługuje jednak również emerytura nieskładkowa. Mogą na nią liczyć seniorzy, którzy nie spełnili wszystkich wymogów, jest ona naliczana zależnie od dochodu oraz majątku. To świadczenie skierowane jest jednak wyłącznie dla osób stale zamieszkujących w Irlandii.

Z danych przytoczonych przez dziennik wynika, że emeryturę składkową pobiera ok. 1335 Polaków mieszkających w Irlandii, a emeryturę nieskładkową – 1137.

W Polsce jest 2003 obywateli Polski pobierających irlandzką składkową emeryturę (aż 88 proc. to mężczyźni).

Świadczenia w Wielkiej Brytanii

„Fakt” podaje również, że w Wielkiej Brytanii pełna nowa emerytura stanowa wynosi obecnie 230,25 funtów tygodniowo, czyli ok. 1111 zł. W kwietniu wzrośnie ona do kwoty 241,30 funtów, co stanowi równowartość ok. 1165 zł.

Podstawowym warunkiem uzyskania państwowej emerytury jest opłacanie składek przez co najmniej 10 lat. Rząd brytyjski nie podaje dokładnych danych, ilu Polaków otrzymuje obecnie emerytury z Wielkiej Brytanii.

