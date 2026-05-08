Połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty. GUS odkrył karty

– W listopadzie 2025 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej wyniosła 7432,00 zł i była niższa o 18,0% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto – poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Mediana wynagrodzeń w Polsce. Są najnowsze dane GUS

Mediana wynagrodzeń na poziomie 7432 zł oznacza, że w przedostatnim miesiącu 2025 roku połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe. Przypomnijmy, że w październiku mediana wynagrodzeń wyniosła 7414 zł, czyli o 18 zł mniej. Kwota ta była wówczas o 17,5 proc. niższa od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

GUS podkreśla, że że wartość mediany wynagrodzeń była zróżnicowana ze względu na płeć. W przypadku mężczyzn wyniosła 7636 zł, natomiast wśród kobiet – 7217 zł.

Biorąc pod uwagę wiek zatrudnionych, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń odnotowano w grupie 45-54 lata – wyniosła ona 7714,55 zł. Najniższą wartość odnotowano w grupie 24 lata i mniej – wyniosła 5925 zł. Z kolei według wielkości podmiotu, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń notowano w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej osób – 8749,50 zł, a najniższą w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób – 4666 zł.

Warto podkreślić, że dane dotyczące mediany wynagrodzeń, to wskaźnik, który lepiej ukazuje przeciętne realne zarobki w Polsce niż dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W listopadzie 2025 roku wyniosło ono 9068,03 zł. Jak zauważa GUS, to o 18 proc. więcej niż mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto. Przeciętne wynagrodzenie wśród mężczyzn wyniosło 9482,01 zł brutto, podczas gdy wśród kobiet było to 8642,60 zł.

