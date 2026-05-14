To już pewne. Pogardzana przez Polaków opłata pójdzie w górę

W środę Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiTV) poinformowała o nowych stawkach opłat abonamentowych, które będą obowiązywały w przyszłym roku.

Abonament RTV w górę od 2027 r.

W 2027 roku opłata za miesiąc używania odbiornika radiofonicznego wyniesie 10,80 zł, a za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wyniesie 34,50 zł. – Nowe stawki wynikają z konieczności waloryzacji kwot w każdym roku, co przewiduje ustawa o opłatach abonamentowych — podkreśla KRRiT.

Opłaty abonamentowe wzrosną. Obecnie za jeden miesiąc za radioodbiornik Polacy płacą 9,50 zł, a za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny jest to 30,50 zł.

Jeśli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wynosi odpowiednio 114 zł i 366 zł.

Jak zauważa „Fakt”, Ministerstwo Kultury od miesięcy zapowiada likwidację abonamentu RTV. Szefowa resortu Marta Cienkowska w publicznych wypowiedziach określała opłatę jako „archaiczną”, opowiadając się za finansowaniem mediów publicznych z budżetu państwa.

Ministerstwo przygotowało projekt ustawy, który zakłada, że opłata zostanie zastąpiona dotacją budżetową w wysokości co najmniej 2,5 mld zł. Zgodnie z pierwotnymi założeniami, przepisy miały wejść w życie wraz z początkiem przyszłego roku. Prace nad projektem jednak utknęły, a nawet jeśli nastąpi przełom, to zagadką pozostaje decyzja prezydenta Karola Nawrockiego.

Polacy chcą zniesienia opłaty

Zniesienia abonamentu oczekują Polacy, czego dowodzi przeprowadzony blisko 1,5 roku temu sondaż SW Research dla „Wprost". Za jego likwidacją opowiedziało się niemal 80 proc. respondentów, odmiennego zdania był zaledwie dziesiąty badany. 11,7 proc. ankietowanych nie miało w tej sprawie zdania.

Abonament uchodzi za najbardziej lekceważoną przez Polaków opłatę. Jego ściągalność szacuje się na ok. 30 proc.

Zwolnieni z płacenia abonamentu RTV są:

emeryci po 75. roku życia,

zaliczani do I grupy inwalidzkiej, będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

osoby po 60. roku życia z emeryturą, która nie przekracza 50 proc. średniego wynagrodzenia.

Osoby te muszą przedstawić dokumenty potwierdzające, że mogą być zwolnione z płacenia abonamentu RTV.

