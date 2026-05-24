Co kupujemy na Dzień Dziecka? TOP 3 prezentów

Dzień Dziecka już za nieco ponad tydzień. Jak pokazuje badanie PayPo, kupowanie prezentów jest już dla wielu Polaków stałym elementem celebrowania tego święta. 61% respondentów przyznało, że regularnie wręcza dzieciom upominki z tej okazji, a 18 proc. robi to sporadycznie. Co piąty ankietowany (20 proc.) deklaruje, że nie ma takiego zwyczaju.

TOP 3 prezentów na Dzień Dziecka

Co Polacy kupują najczęściej 1 czerwca? Prym wiodą słodycze, takie jak czekoladki czy lody (62 proc. wskazań). Na kolejnych miejscach znalazły się zabawki, czyli np. maskotki czy klocki (51 proc.) oraz książki i gry (39 proc.). Nieco rzadziej wybieramy ubrania (29 proc.) oraz prezenty w formie doświadczeń lub niestandardowych atrakcji (24 proc.). Jedna piąta respondentów stawia na gadżety (elektronika, smartfony), a także sprzęt sportowy (rower, hulajnoga). 41 proc. ankietowanych przyznaje, że z okazji Dnia Dziecka wręcza pociechom pieniądze.

Większość uczestników badania planuje umiarkowane wydatki na prezenty. 37 proc. przeznacza na ten cel od 51 do 100 zł, a 36 proc. od 101 do 200 zł. Tylko 15 proc. respondentów wydaje od 201 do 500 zł. Wydatki przekraczające 500 zł deklaruje zaledwie 1 proc. ankietowanych.

Choć wielu Polaków stara się utrzymać wydatki na rozsądnym poziomie, część respondentów zauważa, że w tym roku prezenty będą droższe niż wcześniej. 28 proc. badanych deklaruje, że planuje wydać więcej niż w poprzednich latach. Najczęściej wskazywanym powodem wyższych wydatków są rosnące ceny produktów – taką odpowiedź wybrało 58 proc. respondentów. 37 proc. badanych tłumaczy wyższe wydatki chęcią zakupu lepszych jakościowo produktów, a 19 proc. koniecznością kupienia prezentów dla większej liczby dzieci.

Przy wyborze prezentów Polacy kierują się przede wszystkim potrzebami oraz preferencjami dzieci. Blisko 70 proc. ankietowanych wskazuje, że najważniejsze są zainteresowania i oczekiwania dziecka. Sześciu na dziesięciu badanych bierze pod uwagę jego aktualne potrzeby, a dla niemal połowy respondentów istotnym kryterium pozostaje również budżet. Znacznie mniejsze znaczenie mają własne upodobania kupujących czy moda (odpowiednio 12 proc. i 10 proc.).

Badanie DIY wykonane na platformie Omnisurv by IQS w dniach 04-07.05.2026 r. Próba ogólnopolska, Uwzględnieni w analizie: Odpowiadający, N=500.

