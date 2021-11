Müller: Rząd przygotowuje tarczę antyinflacyjną. Rozwiązania mają chronić przed podwyżkami

Jeszcze dziś poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą ewentualnej podwyżki stóp procentowych. Większość ekspertów przewiduje, że członkowie RPP zagłosują za kolejnym podniesieniem o 50 pb. O kwestie związane z inflacją był pytany w Sednie Sprawy Radia Plus rzecznik rządu Piotr Müller.

– To autonomiczna decyzja Rady Polityki Pieniężnej, ale eksperci wskazują, że byłby to dobry kierunek chłodzący nieco czynniki inflacyjne – powiedział.

Tarcza antyinflacyjna. Rząd chce uchronić przed podwyżkami

– My, jako rząd, mamy w rękach instrumenty, które mogą łagodzić skutki inflacji dla tych osób, które są nią najbardziej dotknięte – powiedział rzecznik rządu. – Obecnie w rządzie pracujemy nad tarczą antyinflacyjną, czyli rozwiązaniami wspomagającymi te grupy, które najbardziej odczują skutki inflacji – dodał.

2 listopada wiceminister finansów Piotr Patkowski wspominał o jednym z rozwiązań z nowej tarczy. Mowa o bonie energetycznym, który miałby służyć do opłat za energię elektryczną, ale także ogrzewanie, gaz, czy paliwo. Rzecznik rządu zdaje sobie jednak sprawę, że nieostrożne "dosypywanie pieniędzy" może jeszcze wzmagać inflację.

– To jest błędne koło. Trzeba uważać, w jaki sposób się to robi i do jakich grup kieruje się wsparcie. Z drugiej strony można powiedzieć, że w takim razie tylko osoby najbardziej zamożne mogą się uchronić przed inflacją – powiedział Piotr Müller.

Rzecznik rządu podkreślił jednak, że na razie nie może zdradzić żadnych szczegółów dotyczących rozwiązań, nad którymi pracuje rząd. Zapewnił jednak, że część z nich będzie dostępna już od początki 2022 roku. – W przyszłym roku będą już rozwiązania pomocowe, które obywatele faktycznie odczują w walce z inflacją. Będą to programy zarówno sektorowe, jak i prawdopodobnie szersze – powiedział.

Czytaj też:

Kredytobiorcy z obawą czekają na decyzję RPP. O ile wzrosną raty kredytów?