Drugie dno podwyżek wynagrodzeń. Tak nakręca się inflacja

Rosnące wynagrodzenia w sektorze prywatnym wprawdzie cieszą pracowników, którzy otrzymali podwyżki, ale z punktu widzenia całej gospodarki są niepokojące. Prowadzi to bowiem do nakręcania się spirali płacowo-cenowej. Mechanizm jest prosty: ceny rosną, więc pracownicy żądają wyższych wynagrodzeń. Aby zrealizować ten postulat, przedsiębiorcy muszą podnosić ceny swoich produktów i usług, w efekcie czego konsumenci płacą jeszcze więcej za codzienne zakupy. Widząc to, idą do pracodawców z żądaniem dalszych podwyżek.

Wzrost inflacji „cementuje” się

„Ten mechanizm niejako betonuje wysokie ceny w Polsce, co będzie pociągało za sobą niezadowolenie społeczne i trudności partii rządzącej w reelekcji w 2023 r”. – pisze money.pl, który opisuje problem. Serwis zauważa, że rząd nie chce przyznać, że przyczyny wysokiej inflacji leżą nie tylko za naszą wschodnią granicą, ale wynikają też z zaniedbań w polityce fiskalnej i działania NBP. „Putinflacja”, o której chętnie mówi Mateusz Morawiecki, a w ślad za nim inni politycy, to wygodny wytrych, ale nie oddaje istoty problemu.

„Cementujący się wzrost inflacji w Polsce, rozgrzany do czerwoności rynek pracy oraz wciąż wysoka dynamika wynagrodzeń to olbrzymi problem dla NBP. Będzie on musiał silniej, niż do tej pory przypuszczano gasić popyt na rynku wewnętrznym. A to z kolei oznacza podwyżki stóp i coraz boleśniejsze ciosy dla kredytobiorców” – czytamy w serwisie.

Ofiarami tego „gaszenia popytu” są kredytobiorcy, którzy co miesiąc dowiadują się o kolejnych podwyżkach rat kredytów. Ich cierpliwość (i możliwość płacenia coraz wyższych rat bez uszczerbku dla funkcjonowania gospodarstwa domowego) kiedyś się skończy.

Wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2022 wzrosło o 12,4 proc.

W mijającym tygodniu Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia w marcu 2022. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2022 wzrosło o 12,4 proc. w porównaniu do marca ubiegłego roku. Wynagrodzenie wyniosło 6665,64 zł brutto i wzrosło o 7,2 proc. w porównaniu do lutego 2022 roku.

Wzrost wynagrodzeń w marcu 2022 r. względem lutego 2022 r. spowodowany był m.in. wypłatami premii uznaniowych, jubileuszowych, świątecznych i kwartalnych, nagród rocznych, podwyższeniem wynagrodzeń, w tym także związanych z pakietem mobilności, jak również rozliczenia wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych i wypłaty odpraw emerytalnych.

Tu wzrosty wynagrodzeń, tam spadki

Najwyższy wzrost wynagrodzeń w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w sekcji „Obsługa rynku nieruchomości” (o 13,1 proc.), gdzie wynagrodzenia wyniosły 6970,67 zł (miesiąc wcześniej 6161,74 zł) oraz „informacje i komunikacja” (o 11,3 proc.), gdzie przeciętne płace brutto wyniosły 12063,07 zł (miesiąc wcześniej 10837,01 zł).

Spadek przeciętnego miesięczne go wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcji „Górnictwo i wydobywanie” (o 4,2 proc.), gdzie wynagrodzenia wyniosły 10128,17 zł (miesiąc wcześniej 10571,51 zł) oraz w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” (o 0,2 proc.), gdzie wynagrodzenia minimalnie zmniejszyły się do 7230,00 zł (miesiąc wcześniej wyniosły 7241,19 zł).

