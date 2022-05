40 mld dolarów dla Ukrainy. Politycy USA niemal jednomyślni

Amerykańska Izba Reprezentantów zatwierdziła we wtorek 40 mld dolarów pomocy dla Ukrainy. Projekt ustawy w tej sprawie poparło 368 członków izby niższej Kongresu, zaś 57 było przeciw (głosowali w ten sposób niektórzy politycy Partii Republikańskiej, którzy krytykują Demokratów za zbyt szybkie wysyłanie pieniędzy podatników za granicę).

– Ta ustawa ma chronić demokrację, ograniczy rosyjską agresję i wzmocni nasze własne bezpieczeństwo narodowe, a przede wszystkim wesprze Ukrainę – powiedziała przedstawicielka Partii Demokratycznej Rosa DeLauro, przewodnicząca Komisji Środków Izby Reprezentantów.

Zatwierdzenie przez Izbę Reprezentantów pomocy w wysokości 40 mld dolarów oznacza zwiększenie pakietu wsparcia proponowanego przez prezydenta USA Joe Bidena, który wnioskował o pomoc w wysokości 33 mld dolarów. Amerykański prezydent apelował do kongresmenów o jak najszybsze zaakceptowanie pakietu, tak by mógł podpisać ustawę w tej sprawie w ciągu najbliższych kilku dni. – Nie możemy pozwolić, aby nasze dostawy pomocy zostały zatrzymane, w oczekiwaniu na dalsze działania Kongresu – napisał gospodarz Białego Domu w apelu do kongresmenów.





RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie





Najważniejsze elementy pakietu

Przyjęty wczoraj przez Izbę Reprezentantów pakiet wsparcia dla Ukrainy obejmuje 6 mld dolarów na pomoc w zakresie bezpieczeństwa, w tym szkolenia, sprzęt, broń i wsparcie; 8,7 mld dolarów na uzupełnienie zapasów amerykańskiego sprzętu wysłanego na Ukrainę i 3,9 mld dolarów na operacje dowództwa europejskiego. Ponadto ustawa zezwala na dalsze przeznaczenie 11 mld dolarów w ramach Presidential Drawdown Authority, dzięki któremu prezydent może zezwolić na natychmiastowy transfer artykułów i usług z amerykańskich akcji bez zgody Kongresu w odpowiedzi na "nieprzewidzianą sytuację kryzysową". Pakiet obejmuje również pomoc humanitarną – 5 mld dolarów na rozwiązanie problemu braku bezpieczeństwa żywnościowego na świecie z powodu konfliktu i prawie 9 mld dolarów na fundusz wsparcia gospodarczego dla Ukrainy.

Ustawa trafi teraz do Senatu, który już wcześniej zapewniał, że zajmie się nią w trybie nadzwyczajnym.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Ogromna pomoc militarna dla Ukrainy. Biden podpisał ustawę