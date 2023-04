Sejm zdecydował ws. programu Pierwsze Mieszkanie. Pojawiła się ważna poprawka

Sejm uchwalił w piątek ustawę o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza program Pierwsze Mieszkanie. Ustawę poparło 386 posłów, przeciw było 48, zaś 15 wstrzymało się od głosy.

Pierwsze Mieszkanie. Dwa filary programu

Program Pierwsze Mieszkanie składa się z dwóch filarów. Pierwszy to kredyt ze stałą stopą oprocentowania 2 proc., zaś drugi to specjalne konto mieszkaniowe z premią od państwa.

Pierwszy filar zakłada 2-procentowe oprocentowanie kredytu, zaś pozostałą opłatę dla banków ma pokryć budżet państwa. Z kredytu będą mogły skorzystać osoby do 45. roku życia, które nie mają własnego domu, mieszkania lub też spółdzielczego prawa do domu bądź lokalu. Kredytowanie dotyczy zarówno nowych, jak i użytkowanych nieruchomości. Zainteresowani skorzystaniem z programu mogą liczyć na dofinansowanie 500 tys. złotych (dla singli) oraz 600 tys. złotych dla gospodarstw domowych z dzieckiem lub małżonkiem.

Konto oszczędnościowe z premią od państwa również będzie mogła otworzyć osoba, która nie ma i nie miała mieszkania bądź osoba, która w jednym posiadanym lokalu mieszka z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci (mieszkanie nie może być większe niż 50 m. kw. w przypadku 2 dzieci, 75 m. kw. w przypadku 3 dzieci, 90 m kw. w przypadku 4 dzieci, bez ograniczeń w przypadku 5 lub większej liczby dzieci). Na koncie będzie można oszczędzać przez okres od trzech do 10 lat. Oszczędzającemu będzie co roku naliczana premia równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego. Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z podatku Belki.

– Szacujemy, że z zaplanowanego na pięć lat programu "Pierwsze mieszkanie" skorzysta nawet 200 tys. osób, czyli ok. 30-40 tys. rocznie. Mamy na ten cel zabezpieczone finansowanie. Środki na kredyty udzielone w 2023 r. uruchamiane będą na początku 2024 r. w ramach limitu wynoszącego blisko 1 mld zł. Limity na kolejne lata będę ustalane sukcesywnie – mówił w czwartek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

W niedawnym wywiadzie dla radiowej Trójki szef resortu rozwoju pytany był, jakie trzeba posiadać środki, by móc myśleć o skorzystaniu z programu Pierwsze Mieszkanie. Buda zwrócił uwagę, że wiele zależy m.in. od lokalizacji.

– W Warszawie to będzie 400-500 tys., bo pamiętajmy, że jeszcze wkład własny jest tu możliwy (nawet 200 tys. zł), ale jeśli ktoś chce kupić mieszkanie w małej miejscowości, to będzie mu potrzebne 200 tys. zł kredytu (...) Średnio to będzie ok. 350 tys. zł – powiedział minister rozwoju i technologii.

Poprawka przyjęta. Kto jeszcze będzie mógł skorzystać z kredytu?

W trakcie głosowania nad ustawą przyjęte zostały trzy poprawki zgłoszone przez posłów PiS. Dwie z przyjętych poprawek są redakcyjne, trzecia rozszerza katalog uprawnionych do wzięcia bezpiecznego kredytu o osoby, które dostały nieruchomość w drodze dziedziczenia lub darowizny i zbyły ją przed osiągnięciem pełnoletności.

Ustawa zostanie skierowana teraz do Senatu. Program Pierwsze Mieszkanie ma zacząć obowiązywać od 1 lipca br.

