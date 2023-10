Porównano obecne ceny mieszkań do tych sprzed pandemii. Wzrost nawet o ponad 30 proc.

Nawet o 30 proc. wzrosły w ciągu ostatnich trzech lat średnie ceny transakcyjne najpopularniejszych mieszkań w największych polskich miastach. Serwis Bankier.pl przeanalizował kwoty wpisywane w aktach notarialnych w zakresie mieszkań o powierzchni od 35 do 60 mkw.

Ceny mieszkań w największych miastach. Przygnębiające dane

Okazuje się, że przed wybuchem pandemii w aktach wpisywano średnio od niemal 5,5 tys. zł/mkw. w Łodzi po 9,4 tys. zł/mkw. w Warszawie. Jak sytuacja wygląda obecnie? Portal podaje – powołując się na Cenatorium – iż w drugim kwartale tego roku w Łodzi było to już ponad 7,2 tys. zł/mkw., a w stolicy ponad 11,5 tys. zł/mkw.

Próg 10 tys. zł/mkw. przekroczono jeszcze w Krakowie i Wrocławiu, zaś w Gdańsku do jego osiągnięcia zabrakło zaledwie 9 zł/mkw. Poza Gdańskiem, w każdym z analizowanych miast wzrost średnich cen transakcyjnych dotyczących mieszkań o powierzchni od 35 do 60 mkw. w ciągu ostatnich trzech lat przekroczył 20 proc. (w stolicy Pomorza wzrost wyniósł 16 proc.). Rekordowa okazuje się Łódź, gdzie nastąpił wzrost o niemal 33 proc.

Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o mniejsze mieszkania? Lokale o powierzchni poniżej 35 mkw. również drożały, najmocniej w Warszawie (względem drugiego kwartału 2020 roku o niemal 30 proc.).

Bankier.pl zauważa, że mniej podatne na wzrosty stawek w ostatnich trzech latach były mieszkania o powierzchni przekraczającej 80 mkw. W Warszawie podwyżka – względem drugiego kwartału 2020 roku – wyniosła 8,2 proc. W Gdańsku było to 15,1 proc., a w Łodzi 27,1 proc.

Spada liczba budów

Portal zwraca też uwagę na spadek, jeśli chodzi o budowy mieszkań. W okresie styczeń – sierpień tego roku deweloperzy rozpoczęli 67 997 budów, co oznacza spadek o 20,1 proc. względem analogicznego okresu 2022 roku. Sam sierpień nie był jednak pod tym względem zły, deweloperzy ruszyli bowiem z budową 10 781 mieszkań – to wzrost o 16,4 proc. względem poprzedniego miesiąca i o 107 proc. względem sierpnia ubiegłego roku. Inwestorzy indywidualni rozpoczęli od początku tego roku budowę 48 875 domów jednorodzinnych, co oznacza spadek o 20,5 proc. w ujęciu rocznym.

Czytaj też:

Ceny mieszkań w Warszawie znów w górę. Klienci szukają lokali na obrzeżach miastaCzytaj też:

Mieszkania w Krakowie. Tak wysokich cen jeszcze nie było