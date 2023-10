Za tydzień Dzień Wszystkich Świętych. Co zrobić, by zyskać 9 dni wolnego?

Obchodzony 1 listopada Dzień Wszystkich Świętych przypada w tym roku w środę. Jak przypomina serwis Interia.pl, to jeden z 13 dni, które zgodnie z Kodeksem Pracy w Polsce są ustawowo wolne od pracy i nauki. W tym dniu nie trzeba zatem iść do pracy, czy szkoły. Nieco inaczej wygląda sytuacja 2 listopada, czyli w Dzień Zaduszny. W Polsce nie jest to dzień wolny od pracy i nauki.

Dzień Wszystkich Świętych za tydzień. Co zrobić, by mieć 9 dni wolnego?

1 listopada wypadający w środku tygodnia to utrudnienie dla osób planujących odwiedzić groby swoich bliskich, które zlokalizowane są daleko od miejsca zamieszkania. W takiej sytuacji najlepszym wyjściem jest wzięcie urlopu, najlepiej 30 i 31 października (poniedziałek i wtorek), bądź 2 i 3 listopada (czwartek i piątek). Pracownicy, którzy skorzystają z obydwu opcji, będą mieli de facto dziewięć dni wolnych od pracy (od 28 października do 5 listopada).

W przypadku uczniów, decyzja o zwolnieniu z zajęć lekcyjnych 2 i 3 listopada należy do dyrektorów – przysługuje im bowiem możliwość wykorzystania tzw. dni dyrektorskich (8 dla szkół podstawowych i 10 dla szkół średnich w ciągu całego roku). Podobne prawo mają również rektorzy uczelni, którzy często decydują się dać studentom kilka dni wolnych. Jest to szczególnie ważne ułatwienie zwłaszcza dla tych studentów, którzy mieszkają wiele kilometrów od uczelni.

11 listopada w sobotę. Dzień wolny przepada?

Listopad to Dzień Wszystkich Świętych, ale też przypadające 10 dni później Święto Niepodległości. W tym roku 11 listopada wypada w sobotę. Kodeks Pracy – jak przypomina Interia – wskazuje, że w sytuacji, gdy święto narodowe przypada na sobotę, to pracodawca ma obowiązek obniżyć wymiar czasu pracy podwładnemu o 8 godzin. W praktyce oznacza to, że pracownik zyskuje dodatkowy dzień urlopu, np. 10 czy 13 listopada.

Czytaj też:

Znicze droższe droższe niż przed rokiem. Branża wskazuje dwa powodyCzytaj też:

Zmiana czasu już w ten weekend. Pracujący mogą liczyć na specjalny dodatek

Dodatkowy dzień wolny przysługuje jedynie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Nie dotyczy to osób wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych. Wolne za święto wypadające w sobotę nie przysługuje również osobom, które w tym okresie przebywają na zwolnieniu chorobowym, zasiłku macierzyńskim czy też urlopie bezpłatnym.