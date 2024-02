Bezrobocie w Polsce. Optymistyczne dane Eurostatu

Eurostat informuje, że stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w grudniu ubiegłego roku 2,7 proc., wobec 2,8 proc. miesiąc wcześniej. Z danych unijnego urzędu statystycznego wynika, że stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła w ostatnim miesiącu 2023 roku 6,4 proc. i pozostała na tym samym poziome co w listopadzie. Na niezmienionym poziomie pozostała również średnia stopa bezrobocia w Unii Europejskiej (5,9 proc.).

Bezrobocie w Polsce. Polska unijnym wiceliderem

Odczyt na poziomie 2,7 proc. oznacza, że Polska jest drugim krajem z najniższą stopa bezrobocia w UE. Lepszy wynik odnotowała jedynie Malta (2,4 proc.). Tuż za Polską znalazły się natomiast Czechy (2,8 proc.). Tuż za podium znalazły się natomiast Niemcy, gdzie stopa bezrobocia wyniosła w grudniu 3,1 proc. Najwyższe bezrobocie na poziomie 11,7 proc. odnotowano natomiast w Hiszpanii.

Liczba osób bezrobotnych w Polsce w grudniu zeszłego roku wyniosła 476 tys. wobec 479 tys. w listopadzie.

Przypomnijmy, że według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec grudnia zeszłego roku wyniosła w Polsce 5,1 proc. i była o 0,1 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej. To pierwszy wzrost od lutego ubiegłego roku.

GUS podał, że do urzędów pracy w grudniu zgłosiło się 788,2 tys. osób szukających zatrudnienia, o niemal 15 tys. więcej niż miesiąc wcześniej. To najgorszy wynik od trzech lat. Do urzędów wpłynęło jednocześnie o 8,9 tys. mniej ofert pracy, co jest naturalne o tej porze roku, gdyż w grudniu zwykle spada zapotrzebowanie na nowych pracowników.

Najniższe bezrobocie na poziomie 3 proc. odnotowano w województwie wielkopolskim. Największa liczba osób bez pracy była natomiast w województwie podkarpackim (8,7 proc.).

