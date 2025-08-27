Kursy walut 27 sierpnia 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

Narodowy Bank Polski opublikował w środę, 27 sierpnia 2025 r., najnowsze notowania głównych walut. Dane wskazują, że polski złoty utrzymuje się na względnie stabilnym poziomie, choć widoczne są niewielkie wahania w porównaniu z poprzednimi dniami. O godzinie 9 rano, czyli na starcie krajowego rynku finansowego, kurs dolara amerykańskiego wynosił 3,66 zł, a euro 4,26 zł.

Złoty wobec franka szwajcarskiego kosztował 4,55 zł, natomiast funt brytyjski utrzymywał się na poziomie 4,93 zł. Kurs węgierskiego forinta wynosił 0,01 zł.

Porównanie kursów w ostatnich dniach. Widać stabilizację

Wtorkowe notowania (26 sierpnia) przyniosły podobne wartości: dolar wyceniano również na 3,66 zł, euro na 4,26 zł, franka na 4,54 zł, a funta na 4,93 zł. Również w poniedziałek, 25 sierpnia, złoty utrzymywał się na zbliżonych poziomach – dolar kosztował 3,63 zł, euro 4,26 zł, frank 4,53 zł, a funt 4,91 zł.

Dane z piątku, 22 sierpnia, wskazują na lekki wzrost kursu dolara do 3,67 zł i funta do 4,92 zł, przy jednoczesnym utrzymaniu kursu euro na 4,26 zł. Z kolei w połowie miesiąca wartości te wahały się w przedziale 3,63–3,74 zł za dolara i 4,24–4,28 zł za euro, przy stabilnym poziomie funta i franka.

Stabilizacja kursu złotego

Analizując notowania z ostatnich dni, można zauważyć, że kurs euro pozostaje niemal niezmienny w okolicach 4,25–4,27 zł. Dolar natomiast wahał się między 3,63 zł a 3,74 zł. Kurs franka szwajcarskiego utrzymywał się w granicach 4,50–4,59 zł, a funta brytyjskiego między 4,90 zł a 4,94 zł.

Warto pamiętać, że kursy średnie publikowane przez NBP obowiązują od momentu ogłoszenia do czasu wydania kolejnej tabeli. Aktualizacja odbywa się codziennie w godzinach około 11:45–12:15. Oznacza to, że kursy opublikowane we wtorek pozostają wiążące do środy, 27 sierpnia 2025 r. Dla osób spłacających kredyty walutowe lub planujących zagraniczne zakupy, bieżące wahania złotego mogą mieć znaczenie, choć obecnie kursy pozostają względnie stabilne.

