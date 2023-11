Podatek od nieruchomości. Dziś mija termin płatności ostatniej raty

Podatek od nieruchomości można opłacać jednorazowo (w terminie do 15 marca, gdy jego wartość jest mniejsza niż 100 zł) lub w czterech ratach, które przypadają na 15 dzień marca, maja, września oraz listopada. Dziś przypada data opłacenia ostatniej raty.

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Do uregulowania tej opłaty zobowiązani są właściciele i współwłaściciele, posiadacze samoistni oraz użytkownicy wieczyści działek, domów czy mieszkań. Wyjątek stanowią grunty rolne oraz leśne, zabudowania gospodarcze, a także nieruchomości objęte nadzorem konserwatora zabytków.

Wysokość podatku jest uzależniona od rodzaju, wielkości oraz położenia nieruchomości. Maksymalne stawki za metr kwadratowy są co roku aktualizowane przez Ministerstwo Finansów, lecz ostatecznie o wysokości podatku decyduje gmina. Ona również informuje podatnika o wysokości opłaty za dany rok.

Najszybszą i najprostszą formą opłacenia podatku od nieruchomości jest przelew online. Powinien on zostać zlecony na konto bankowe urzędu gminy, który zostanie wskazany we wniosku. Należy zwrócić uwagę na datę i godzinę wykonania przelewu – powinien on zostać zaksięgowany najpóźniej 15 listopada 2023 roku.

W przyszłym roku wyższe podatki od nieruchomości

W przyszłym roku możemy się spodziewać wyższych podatków od nieruchomości. Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny, podatki lokalne wzrosną w ujęciu rocznym o 15 proc. Ma to związek ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w pierwszym półroczu wyniósł 115,0.

Oznacza to, że w 2024 r. podatek od budynków mieszkalnych będzie mógł wynieść maksymalnie 1,15 zł/mkw. – o 15 gr za metr kwadratowy więcej niż w 2023 r. Przykładowo, właściciel 60-metrowego mieszkania w 2024 r. zapłaci 69 zł zamiast 60 zł jak obecnie.

Właściciele garaży będą musieli zapłacić 11,17 zł/mkw. – o 1,46 zł/mkw. więcej niż w 2023 r.

