Cała nadzieja w słońcu – jak obniżyć koszty energii w firmie?

Widmo wyczerpania się złóż węgla wisi nad polską gospodarką od lat. Nasza energetyka oparta jest na nim aż w 80 proc. Staje się to coraz większym problemem, nie tylko z powodów topnienia zasobów tego surowca. Rośnie presja na ochronę środowiska i walkę z globalnym ociepleniem. Jednak odejście od węgla gigantyczne przedsięwzięcie, oznaczające konieczność miliardowych inwestycji w sektorze energetyki, włącznie z budową elektrowni atomowych. To przeraża klientów, obawiających się nieuniknionego wzrostu cen energii, z którym zresztą już teraz mamy do czynienia.

Rozważ własne źródła energii odnawialnej

I tu właśnie jest pole do popisu dla firmy Direct4Energy. Bo choć wzrostu cen energii nie da się powstrzymać, to można podjąć działania prowadzące do obniżania jej kosztów energii. Potrzebny jest do tego jednak fachowy doradca, doświadczony w optymalizowaniu kosztów działania firm. Może on pomóc skutecznie zarządzać kosztami energii elektrycznej i gazu, a nawet wybić na niezależność energetyczną – poprzez instalację nowoczesnych, niezależnych źródeł energii elektrycznej, takich jak panele fotowoltaiczne. Wszystko zgodnie z założeniem, że przyszłością energetyki są lokalne, niezależne, ekologiczne źródła energii.

Zmień dostawcę energii – i zaoszczędź

Oprócz propozycji inwestowania we własne źródła energii odnawialnej, firma może też zaoferować zmianę dostawcy energii, wraz z umową na czas określony z gwarantowaną ceną (nawet do 2027 roku za energię i do 2025 roku za gaz). To propozycja szczególnie godna uwagi w dobie inflacji, gdy ceny – nie tylko energii – rosną z tygodnia na tydzień. Podpisanie długoterminowej umowy z gwarancją, że cena nie wzrośnie w trakcie jej obowiązywania, to najlepszy i najprostszy sposób zabezpieczenia się przed jej gwałtownymi skokami, które z pewnością nas czekają. Wpływa na to wiele czynników, zarówno drożejące surowce, jak i wzrost cen tzw. praw do emisji CO2, które są prawie 5 razy droższe niż w ubiegłym roku.

Oferta dostosowana do twoich potrzeb

Na szczęście rynek energii w Europie jest konkurencyjny i daje klientom możliwość wyboru dostawcy energii. Trafny wybór pozwala zaoszczędzić nawet 20 proc. na otrzymanych rachunkach. Każdy klient Direct4Energy może liczyć na indywidualne dostosowanie oferty do jego potrzeb. Firma bardzo dba o profesjonalizm pracowników i – pomimo wieloletniego doświadczenia – nieustannie podnosi ich kwalifikacje, tak aby nadążali za trendami i oferowali tylko najbardziej opłacalne rozwiązania.

Wszystko zrobią za ciebie

Ogromnym plusem obsługi jest wygoda. Firma we wszystkim klienta wyręczy. Musi on tylko przygotować ostatnie faktury za sprzedaż i dystrybucję energii. Zostaną one przeanalizowane przez fachowców, co pozwoli dobrać produkty zmniejszające koszty, a jednocześnie przyjazne dla środowiska. Wszystko to bez czasochłonnych formalności ze strony klienta. Co więcej, jeśli inwestycja będzie wymagała nakładów pieniężnych, można uzyskać pomoc w znalezieniu źródła finansowania. Warto więc skorzystać z dobrodziejstw konkurencyjnego rynku i sprawdzić, ile możemy zaoszczędzić na energii w naszej firmie. W wielu dziedzinach życia tracimy pieniądze, zdając się na dotychczasowe rozwiązania i automatycznie przedłużane stare umowy. Często poprzestajemy na tym, co mamy, z obawy o to, że każda zmiana pociąga za sobą czasochłonną biurokrację. Jeśli zdamy się na Direct4Energy, formalności nie będą naszym kłopotem. A fachowcy wybiorą dla nas optymalne rozwiązanie – szybciej i skuteczniej, niż bylibyśmy w stanie sami to zrobić.