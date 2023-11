Kolej pełną parą. Urząd chwali się wynikami

W październiku 2023 r. z usług kolei skorzystało o 1,7 mln pasażerów niż rok wcześniej. Ponad 34,5 mln klientów choć raz w ciągu miesiąca skorzystało z przejazdu – poinformował Urząd Transportu Kolejowego. To najwyższy wynik od ponad dekady i jeden z najlepszych od lat 90., kiedy to Polacy zaczęli kupować samochody i żegnali się z przepełnionymi pociągami starego typu.

Coraz więcej pasażerów polskich kolei

W przypadku pracy przewozowej, która wyniosła prawie 2,2 mld pasażerokilometrów, wzrost w porównaniu do października 2022 r. 5,9 proc., a miesiąc do miesiąca spadła o 1,1 proc. Średnia odległość, jaką pokonał pasażer kolei w ubiegłym miesiącu, wyniosła 63,3 km — to o niespełna 0,3 km więcej niż rok wcześniej.

Ogółem od początku roku z usług kolei skorzystało prawie 310,7 mln osób, pociągi pasażerskie wykonały pracę przewozową na poziomie 21,7 mld pasażerokilometrów, a wartość pracy eksploatacyjnej wyniosła prawie 159,2 mln pociagokilometrów.

W zestawieniu z miesiącami styczeń-październik 2022 r. to wzrost o 28,9 mln w liczbie pasażerów (+10,2 proc.), o 1,8 mld pasażerokilometrów (+9,3%) w wartościach pracy przewozowej i o 3,9 mln pociagokilometrów (+2,5 proc.) w pracy eksploatacyjnej.

Przewozy towarowe

Pociągi przewożą nie tylko więcej pasażerów, ale i towarów. „Październik 2023 r. w przewozach towarowych to w zestawieniu z poprzednim rokiem wyższa wartość pracy przewozowej, przy nieznacznie niższej masie ładunków i pracy eksploatacyjnej. Ogółem wykonana przez pociągi towarowe praca przewozowa przekroczyła poziom 5,5 mld tonokilometrów, to o 0,03 mld tonokilometrów więcej (+0,6 proc.) niż rok wcześniej” – informuje UTK.

Masa przewiezionych towarów wyniosła 21 mln ton – o ponad 0,2 mln ton mniej (-1,2 proc.) porównując z 2022 r. Masa ładunków w październiku to drugi najwyższy wynik miesięczny od początku tego roku (21,1 mln ton w marcu).

