7 trendów w produkcji i zarządzaniu łańcuchami dostaw

Autor: Tomasz Starzyk, Dun&Bradstreet

Przestawiamy najważniejsze trendy, które odmienią produkcję w 2026 roku – od skutecznego wykorzystania danych i AI, po sprawnym poruszaniu się w złożonym środowisku compliance, budowaniu odpornych łańcuchów dostaw, a kończąc na konieczności sprostania rosnącym oczekiwaniom klientów i efektywnym zarządzaniu ryzykiem finansowym.

1. Rzetelne dane podstawą transformacji przedsiębiorstwa

W sektorze produkcyjnym rzetelne i zgodne z regulacjami dane są fundamentem zarządzania ryzykiem. Z drugiej strony jako pokazuje raport Dun&Bradstreet – Manufacturing Pulse Report – tylko 36 proc. przemysłowców przyznaje, że ma zaufanie do własnych danych, 44 proc. wskazuje słabą jakość danych jako główną przyczynę niepowodzeń wdrożeń AI, a 51proc. badanych sygnalizuje problem z duplikacją i rozproszeniem danych w niepołączonych systemach. Jednocześnie tylko 33 proc. respondentów długofalowo inwestuje w wiarygodne dane. Słabej jakości dane zniekształcają wynik i podważają zaufanie do narzędzi analitycznych. Dokładne dane stanowią podstawę do budowy spójnych i wiarygodnych scenariuszy przyszłych ryzyk oraz do zabezpieczenia łańcucha dostaw. Firmy inwestujące w dane zyskują możliwość przewidywania trendów, przyspieszania innowacji i skuteczniejszego reagowania na potrzeby klientów.

2. Sztuczna inteligencja: wsparcie ludzkiej wiedzy i procesu decyzyjnego

AI zmienia fabryki i centra zarządzania łańcuchami dostaw. Identyfikując ryzyka finansowe, geopolityczne, ESG oraz zagrożenia cybernetyczne, umożliwia stały monitoring i automatyczne podejmowanie decyzji. Warunkiem tego jest dostęp do dokładnych, aktualnych i spójnych danych — bez których algorytmy mogą mylić sygnały lub wręcz potęgować błędy. Sztuczna inteligencja pozwala na szybkie podejmowanie decyzji, automatyzację rutynowych procesów i dynamiczne budowanie łańcuchów dostaw. Stanowi wsparcie dla ludzkiej pracy, pozwala na wykrycie wzorców, które są niezauważalne dla człowieka. Porządkuje i agreguje dane, wskazując na kluczowe zależności.

3. Compliance i wymagania regulacyjne

Badanie Manufacturing Pulse Report wskazuje, że dla 33 proc. sektora produkcyjnego największym wyzwaniem są szybko zmieniające się regulacje — od Europejskiego Zielonego Ładu i CSRD, przez Cyfrowy Paszport Produktu i regulacje AI, po prawo celne i cyberbezpieczeństwo. Przemysłowcy potrzebują w pełni zautomatyzowanych i zharmonizowanych danych, w celu śledzenia wskaźników ESG, dostawców i pochodzenia produktów – przekształcając zautomatyzowane raportowanie i zarządzanie danymi w strategiczną przewagę konkurencyjną.

4. Budowanie odpornych i elastycznych łańcuchów dostaw

Niestabilność geopolityczna i utrudnienia w handlu skłaniają firmy do przemyślenia strategii nearshoringu i zarządzania łańcuchem dostaw. W obecnym, dynamicznie zmieniającym się otoczeniu kluczowa jest pełna przejrzystość — wykraczająca daleko poza pierwszy poziom dostawców (Tier 1). Tymczasem tylko 18 proc. firm monitoruje firmy dalej niż do poziomu trzeciego (Tier 3). Co ostatecznie może okazać się zgubnym i bardzo ryzykowanym działaniem. Wdrożenie zaawansowanej analityki do procesów zarządzania ryzykiem i prognozowania zakłóceń pozwala budować elastyczne, odporne na wstrząsy i bezpieczne łańcuchy dostaw.

5. Rosnące oczekiwania klientów

Personalizacja, krótki czas realizacji zamówienia, zrównoważony rozwój i przejrzystość stały się podstawą w procesie zarządzania obsługi klienta. Dzisiaj klienci oczekują produktów dopasowanych do ich potrzeb, szybkiej dostawy oraz jasnych dowodów etycznego pozyskiwania surowców. Tymczasem tylko 11 proc. producentów monitoruje swoje łańcuchy dostaw, a 70 proc. ma trudności ze znalezieniem alternatywnych dostawców na podstawie posiadanych danych. Aby zdobywać nowych klientów w dłuższej perspektywie czasu, producenci muszą uzupełnić braki w danych i zwiększyć ich przejrzystość — zwłaszcza w obszarze pochodzenia produktów — tak, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku i samych klientów.

6. Ryzyko niewypłacalności i zarządzanie płynnością

Niepewność makroekonomiczna zwiększa ryzyko niewypłacalności firm oraz opóźnień w płatnościach w całym łańcuchu dostaw. Przy marżach netto oscylujących w granicach 10 proc. już jedno negatywne zdarzenie płatnicze może prowadzić do poważnych strat finansowych i zachwiać płynnością finansową całego przedsiębiorstwa. Aby minimalizować ryzyko utraty płynności i uniknąć zagrożenia bankructwem, producenci muszą wdrażać proaktywne kontrole kredytowe. Monitorować kondycję finansową dostawców jak i odbiorców oraz korzystać z automatycznych platform zarządzania należnościami.

7. Kluczowe znaczenie talentów

Technologia zmienia sposób produkcji, a zapotrzebowanie na nowe rozwiązania rośnie z każdym dniem. Badania pokazują, że w ciągu ostatniego roku nieco ponad 43 proc. producentów wdrożyło automatyzację procesów, podczas gdy 34 proc. wciąż opiera produkcję na manualnych i tradycyjnych metodach. W tej sytuacji zdolność do szybkiego przekwalifikowania się, podnoszenia kwalifikacji i nabywania nowych umiejętności — reskilling i upskilling — staje się kluczowa. To właśnie te kompetencje pozwalają firmom lepiej i bardziej efektywnie wykorzystywać potencjał AI oraz narzędzi opartych na danych.

