Niemcy zaplątani w Nord Stream. Muszą analizować coś na kształt Paktu Ribbentrop-Mołotow 2.0

Michel Piquemal to francuski pisarz znany z cyklu bajek filozoficznych – krótkich historii z głębszą treścią, napisanych prostym językiem. Jedna z najbardziej znanych opowiada o skorpionie, który namawia żabę, by ta przeniosła go na drugi skraj trzęsawiska. Żaba mu odmawia, twierdząc, że jeśli weźmie go na grzbiet, ten ją śmiertelnie ukłuje. Skorpion przekonuje, że to absolutnie wykluczone. Ale pod koniec przeprawy dźga ją w plecy. „Nie sposób uciec od własnej natury” – rzucił wyjaśniająco do zdychającej żaby.

Coraz wyraźniej widać, że taką żabą z bajki Piquemala są współczesne Niemcy. Zaangażowały się bez reszty we współpracę energetyczną z Rosją, mimo że ze wszystkich stron słyszały, że Kreml nie będzie umiał uciec od własnej natury. Berlin nie zwracał uwagi na jakiekolwiek ostrzeżenia, ale teraz czuje na plecach zimno telsonu skorpiona. Jak wysoką cenę zapłaci za swój błąd? I – to pytanie ważniejsze – w jaki sposób obecna sytuacja przemodeluje politykę w całej Europie?