14. emerytura na stałe. Maląg: Kryterium dochodowe zostanie

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wprowadzeniu 14. emerytury jako stałego świadczenia dla emerytów o najniższych dochodach. – 13. emerytura jest powszechna, wszyscy seniorzy ją otrzymują. 14 jest na trochę innych zasadach. Będzie to przynajmniej wysokość minimalnej emerytury, ale to rada ministrów będzie podejmowała ostateczną decyzję – powiedziała na antenie TVP Info Marlena Maląg szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

14. emerytura

– Nam zależy na tym, żeby stabilizacja finansowa w jesieni życia było zapewnione. Przy 14. emeryturze będzie kryterium dochodowe, tak jak to było w latach poprzednich, będzie to kwota 2900 złotych. Elastyczny będzie także czas wypłaty 14. emerytury, taką decyzję też będzie podejmować Rada Ministrów – powiedziała minister Maląg.

Pełna kwota trafi do każdego emeryta i rencisty, którzy w ramach regularnej emerytury pobiera do 2 900 zł. W przypadku wyższych emerytur „czternastka” będzie wypłacana w sposób proporcjonalny. W efekcie dodatkową wypłatę otrzyma każdy, kto otrzymuje od ZUS emeryturę nie większą od 4 438,44 zł. O otrzymanie dodatkowej wypłaty nie trzeba będzie wnioskować. Państwo wypłaci je z urzędu.

Rząd szacuje, że wypłata dodatkowego świadczenia będzie kosztował Skarb Państwa około 22,4 miliardów złotych.

Leki dla seniorów i waloryzacja 500 Plus

Decyzja o wprowadzeniu 14. emerytury na stałe zbiegła się w czasie z wyborczymi obietnicami polityków prawa i sprawiedliwości. Podczas ostatniej konwencji PiS prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział trzy kluczowe projekty.

Pierwszy z nich to waloryzacja świadczenia 500+ do 800 złotych. Ustawa w tej sprawie ma być przedmiotem dyskusji na specjalnie zwołanym posiedzeniu rządu, które odbędzie się 17 maja. Dwa kolejne elementy programu to likwidacja opłat za korzystanie z publicznych autostrad oraz bezpłatne leki dla seniorów i młodzieży do 18 roku życia.

Czytaj też:

Tusk zaapelował o przyspieszenie waloryzacji 500 plus. Maląg odpowiadaCzytaj też:

Buda o 800+: Te pieniądze się znajdą. Prace nad ustawą ruszą jeszcze w tym roku