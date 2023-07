Elektrownia jądrowa coraz bliżej. Jest kolejna decyzja

– W środę wydaliśmy decyzję zasadniczą dla Polskich Elektrowni Jądrowych, która przybliża do budowy pierwszej w naszym kraju elektrowni jądrowej. Dokument to formalne potwierdzenie, że planowana inwestycja jest zgodna z interesem publicznym i konsekwentnie prowadzoną przez rząd polityką energetyczną. Energetyka jądrowa zapewni stabilność zasilania i dywersyfikacje źródeł energii, a tym samym – suwerenność energetyczną naszego kraju – napisała na Twitterze minister Anna Moskwa.

Elektrownia jądrowa coraz bliżej

Podpisany w środę dokument to potwierdzenie, że budowa elektrowni jądrowej jest zgodna z polską polityką energetyczną i korzystna dla państwa.

"Decyzja zasadnicza to pierwsze kluczowe pozwolenie administracyjne pozyskane w projekcie jądrowym Polskich Elektrowni Jądrowych. To pokazuje, że spółka krok po kroku realizuje założone na ten rok cele, co przybliża nas do momentu rozpoczęcia budowy pierwszej elektrowni jądrowej w kraju" – powiedział Łukasz Młynarkiewicz, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

Umowy z dostawcami

W związku z planowaną budową elektrowni jądrowej na Pomorzu aktualnie są prowadzone negocjacje w sprawie wdrożenia różnego rodzaju umów z dostawcą technologii oraz wykonawcą.

– To są de facto takie podwaliny z kim będziemy współpracować w zakresie budowy niskoemisyjnej elektrowni atomowej, która będzie dostarczała stabilne źródło prądu dla społeczeństwa – powiedział wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych podczas Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, które odbyło się w Czerwcu.

Kowalczyk podkreślił, że inwestycja ta nie tylko przyniesie bezpieczeństwo energetyczne na wiele lat, ale będzie miała duży impuls na lokalne otoczenie społeczne i gospodarcze.

