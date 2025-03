Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Sprawdź, czy dostaniesz pełną czternastkę

Miliony seniorów w Polsce mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe w drugiej połowie 2025 roku. Zgodnie z przyjętymi przepisami czternasta emerytura zostanie wypłacona w określonym terminie, a jej wysokość będzie zależna od progu dochodowego. Sprawdź, kto otrzyma pełną kwotę, a komu świadczenie zostanie pomniejszone.

Kiedy wypłata czternastej emerytury w 2025 roku?

Zgodnie z obowiązującą ustawą, czternasta emerytura zostanie wypłacona najpóźniej do 31 października 2025 roku. Ostateczna decyzja dotycząca dokładnej daty leży w gestii Rady Ministrów, która może dostosować harmonogram do sytuacji budżetowej oraz liczby uprawnionych emerytów. W poprzednich latach dodatkowe świadczenie wypłacano w różnych terminach – w 2022 roku w sierpniu, a w latach 2023 i 2024 we wrześniu. Możliwe jest, że podobny harmonogram zostanie zachowany także w tym roku.

Ile wyniesie czternasta emerytura w 2025 roku?

Wysokość czternastej emerytury jest powiązana z minimalnym świadczeniem po waloryzacji. W 2025 roku wynosi ono 1878,91 zł brutto. Jednak nie wszyscy seniorzy otrzymają pełną kwotę, ponieważ obowiązuje próg dochodowy na poziomie 2900 zł brutto miesięcznie. Osoby, których dochody przekraczają ten limit, dostaną świadczenie pomniejszone według zasady „złotówka za złotówkę” – oznacza to, że każda złotówka powyżej progu zmniejsza wypłatę o tę samą kwotę. W efekcie seniorzy o najwyższych świadczeniach nie otrzymają czternastej emerytury.

Kto otrzyma czternastą emeryturę w pełnej wysokości?

Aby otrzymać czternastkę w pełnej wysokości, dochód emeryta lub rencisty nie może przekroczyć 2900 zł brutto miesięcznie. Osoby z wyższymi świadczeniami otrzymają pomniejszoną kwotę, a ci z najwyższymi dochodami mogą w ogóle nie otrzymać dodatku. Warto również zaznaczyć, że czternasta emerytura nie podlega zajęciom komorniczym i nie jest wliczana do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną.

Czy w 2025 roku będą zmiany w zasadach wypłaty?

Na chwilę obecną rząd nie zapowiedział żadnych zmian w zasadach przyznawania czternastej emerytury. Mimo corocznych podwyżek świadczeń, próg dochodowy pozostaje bez zmian, co oznacza, że coraz więcej seniorów stopniowo traci prawo do pełnej kwoty lub otrzymuje świadczenie w zmniejszonej wysokości.

Warto śledzić oficjalne komunikaty ZUS oraz Rady Ministrów, ponieważ szczegółowe decyzje dotyczące wypłat mogą zostać ogłoszone bliżej terminu przyznawania świadczenia.

