WIBOR spada, a banki zarabiają. Polska branża finansowa na fali

Choć obniżki stóp procentowych już się rozpoczęły, wyniki polskiego sektora bankowego wciąż pozostają na bardzo wysokim poziomie. Po pięciu miesiącach 2025 roku banki w Polsce osiągnęły niemal 21 mld zł zysku netto, co oznacza wzrost o ponad 20 proc. w porównaniu do tego samego okresu w 2024 roku.

Przychody sektora bankowego

Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że przychody operacyjne netto wzrosły o 12 proc., osiągając 58,1 mld zł. Kluczowy dla banków wynik odsetkowy zwiększył się o 9 proc., do 46,4 mld zł. Nieznacznie, bo o 1,2 proc., wzrósł także wynik z opłat i prowizji, osiągając poziom 8,2 mld zł.

Jak podaje Business Insider, w tym samym czasie koszty działania wzrosły o 10,2 proc., z czego wydatki pracownicze o 9 proc., a administracyjne o 11,7 proc. Przychody rosły jednak szybciej niż wydatki, co wzmocniło rentowność sektora.

Dodatkowym czynnikiem wspierającym wyniki banków jest spadek rezerw kredytowych – rok do roku zmalały one o 20 proc., do poziomu 1,8 mld zł. Z kolei pozostałe rezerwy, głównie dotyczące kredytów frankowych, wzrosły o niespełna 7 proc., do 2,31 mld zł.

W samym maju 2025 r. banki zarobiły 4,36 mld zł netto – wynik imponujący, choć nieco niższy niż w kwietniu. Główne źródło zysków to nadal silny wynik odsetkowy, który osiągnął 9,48 mld zł, czyli o 13,4 proc. więcej niż rok wcześniej.

Obniżki stóp proc.

Obniżki stóp procentowych – mimo że realnie zaczynają wpływać na stawki WIBOR – nie przełożyły się jeszcze na pogorszenie wyników finansowych. Eksperci przewidują, że ich wpływ zacznie być widoczny dopiero od drugiej połowy roku.

Jeśli nie wystąpią nieprzewidziane zakłócenia, sektor bankowy może zakończyć 2025 rok z rekordowym zyskiem netto, przekraczającym nawet poziom 40 mld zł. Wysoka rentowność i ograniczony wpływ cięć stóp procentowych pozwalają analitykom prognozować utrzymanie dobrych wyników także w kolejnych miesiącach.

Pojawia się jednak ryzyko w postaci planowanych zmian podatkowych. Rząd rozważa wprowadzenie daniny od zysków z rezerwy obowiązkowej, co mogłoby uszczuplić dochody banków o 1,5–2 mld zł rocznie.

