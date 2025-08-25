Rząd podnosi podatek. Od stycznia Polacy zapłacą więcej

Resort finansów poinformował, że od początku 2026 roku wejdzie w życie nowa stawka podatkowa. Obecnie wynosi ona 10 proc., jednak od stycznia zostanie podniesiona do poziomu 15 proc. Informacja została przekazana na oficjalnej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nowa stawka podatkowa

Podwyżka oznacza realny wzrost obciążeń podatkowych dla wielu podmiotów, a rząd liczy, że dzięki temu budżet państwa zyska dodatkowe dochody. Choć zmiana była zapowiadana wcześniej w analizach resortu, dopiero teraz ogłoszono ostateczne decyzje w tej sprawie.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podkreślił, że korekta stawek jest elementem polityki mającej na celu stabilizację finansów publicznych i zwiększenie odporności budżetu na wyzwania gospodarcze. Jak zaznaczono, wyższa stawka ma obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku, co daje podatnikom kilka miesięcy na przygotowanie się do nowych zasad.

Wzrost podatków. Kogo obejmą nowe zasady?

Według zapowiedzi resortu, zmiana obejmie szeroką grupę płatników. W praktyce oznacza to, że wielu przedsiębiorców oraz instytucji będzie musiało uwzględnić wyższy poziom podatku w swoich planach finansowych na przyszły rok.

Dotychczasowa stawka 10 proc. obowiązywała przez ostatnie lata i była uznawana za korzystną z perspektywy gospodarczej. Teraz, wraz ze wzrostem potrzeb budżetowych, rząd zdecydował się na jej podniesienie. Podwyżka o 5 punktów procentowych jest największą zmianą w tym obszarze od kilku lat.

Ogłoszenie decyzji już teraz ma umożliwić przedsiębiorcom wcześniejsze dostosowanie planów finansowych. Nowa stawka wejdzie w życie automatycznie wraz z początkiem roku 2026, bez konieczności składania dodatkowych dokumentów przez podatników.

