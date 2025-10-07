Gotówka znów w cenie. Rekomendacja banku centralnego Danii

Danmarks Nationalbank, czyli bank centralny Danii, wydał zalecenia dla obywateli i przedsiębiorców na wypadek problemów z realizacją płatności. W komunikacie podkreślono, że duńska infrastruktura płatnicza jest bezpieczna i działa sprawnie, jednak mogą wystąpić sytuacje, w których systemy płatności czasowo przestaną funkcjonować. Zakłócenia mogą mieć charakter lokalny, dotyczyć pojedynczych sklepów lub obejmować cały kraj.

Bank przygotował szczegółową listę rekomendacji, mających ograniczyć ewentualne utrudnienia. Obywatelom doradza się, by mieli dostęp do różnych form płatności – kart, gotówki i aplikacji mobilnych. Wskazano również, że w każdym gospodarstwie warto posiadać co najmniej dwie karty płatnicze różnych marek, co zwiększa szanse na dokonanie transakcji w przypadku awarii jednego z systemów.

Nationalbank zaleca także, by każdy obywatel miał przy sobie niewielką ilość gotówki – około 250 koron duńskich, czyli równowartość około 143 złotych. Taka suma ma wystarczyć na codzienne wydatki, na przykład zakup podstawowych produktów w razie chwilowych problemów z płatnościami elektronicznymi. W komunikacie zaznaczono też, że warto korzystać z płatności mobilnych, które umożliwiają realizację transakcji w różnych sytuacjach.

Zalecenia skierowane zostały również do przedsiębiorców, szczególnie z sektora handlu detalicznego. Bank rekomenduje, by sklepy oferowały różne formy płatności i przygotowały się na możliwe awarie systemów. Właściciele punktów sprzedaży powinni opracować plany postępowania na wypadek, gdy jedno z rozwiązań płatniczych przestanie działać.

Podkreślono, że kluczowe jest, by każdy pracownik znał procedury i potrafił zastosować je w praktyce. Bank zaapelował też, by przedsiębiorcy umożliwiali transakcje kartami w trybie offline – rozwiązanie to ma szczególne znaczenie w razie przerwy w dostępie do internetu lub awarii systemu płatniczego.

Danmarks Nationalbank poinformował również, że trwają prace nad nowym systemem, który pozwoli na dokonywanie płatności offline w aptekach oraz sieciach supermarketów przy użyciu większości kart i portfeli elektronicznych.

Bank zaznaczył, że wszystkie przedstawione wytyczne mają charakter zapobiegawczy. Obecnie nie ma żadnych sygnałów, które wskazywałyby na realne zagrożenie dla bezpieczeństwa płatności w Danii.

