Dotacje wróciły inną drogą. Sprawdź warunek „Mojej Elektrowni Wiatrowej”

Skończył się „Mój Prąd”, ale dopłaty do magazynów energii wciąż są w zasięgu ręki. Źródłem finansowania jest program Moja Elektrownia Wiatrowa, w którym można uzyskać do 17 000 zł na magazyn energii. Kluczowy warunek – i jednocześnie „haczyk” – to konieczność połączenia magazynu z mikroturbiną wiatrową. Sam magazyn nie wystarczy, by sięgnąć po wsparcie.

Dla kogo dofinansowanie?

Program jest adresowany do właścicieli lub współwłaścicieli budynków (lub lokali) mieszkalnych, którzy wytwarzają energię na własne potrzeby – zarówno on-grid, jak i off-grid. Wnioskodawca musi być stroną umowy kompleksowej lub sprzedaży energii, a faktura za urządzenia powinna być wystawiona na składającego wniosek (dopuszczalne są wyjątki dla współmałżonków i osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe).

Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych. Na mikroinstalację wiatrową przewidziano maksymalnie 30 000 zł, ale nie więcej niż 5 000 zł za każdy kW mocy. Na magazyn energii można otrzymać do 17 000 zł, przy czym jego minimalna pojemność to 2 kWh. W praktyce program wspiera kompletne, małoskalowe systemy łączące wytwarzanie i magazynowanie energii w jednym gospodarstwie domowym.

Dlaczego łączenie turbiny z magazynem ma sens? Mikroturbina produkuje prąd wtedy, gdy wieje wiatr, a nie zawsze wtedy, gdy w domu jest najwyższe zużycie. Magazyn energii pozwala zatrzymać nadwyżki i wykorzystać je później, zwiększając samowystarczalność i stabilność zasilania. Nic dziwnego, że po boomie na fotowoltaikę firmy instalacyjne coraz częściej proponują zestawy z magazynem – tyle że w tym programie magazyn jest dodatkiem do turbiny, a nie samodzielnym beneficjentem dotacji.

Nabór wniosków

Nabór wniosków wystartował 17 czerwca 2024 r. i potrwa do 31 grudnia 2028 r. lub do wyczerpania puli. Budżet programu to 400 mln zł. Dokumenty składa się wyłącznie elektronicznie – przez Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podsumowując: hasła o 17 tys. zł dla magazynu energii są prawdziwe, ale dotyczą wyłącznie inwestycji, w których montowana jest mikroturbina wiatrowa. Taki zestaw umożliwia uzyskanie dofinansowania zarówno na źródło wiatrowe, jak i na magazyn, przy łącznym limicie wynikającym z zasad programu.

Czytaj też:

Elektryki nie mają łatwo. Różnica w cenie prądu do ładowania aut to 348 proc.Czytaj też:

Pożera więcej prądu niż pralka i lodówka razem. Zrób to, a rachunki spadną o kilkaset złotych