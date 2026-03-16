Najniższa inflacja od dwóch lat tylko na chwilę? O tyle może „podskoczyć"

Jak podał w piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 2,1 proc. rok do roku, co jest najniższym wynikiem od wiosny 2024 roku. Jednocześnie GUS zrewidował odczyt za styczeń – z 2,2 proc. do 2,1 proc. z uwagi na coroczną aktualizację systemu wag w koszyku konsumpcyjnym.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych w lutym, w kategorii o znaczącym udziale w koszyku, rosły w takim samym tempie jak w styczniu – 2,4 proc. Wyższy niż w styczniu był wzrost kosztów użytkowania mieszkania i energii, gdzie tempo wzrostu cen podskoczyło w tym ujęciu do 4,3 proc., z 3,8 proc. w styczniu. W przypadku cen usług istotne było spowolnienie wzrostu cen w zakresie rekreacji, sportu i kultury do 2,4 proc., z 4,3 proc. w styczniu.

Inflacja wzrośnie do 3 proc?

W lutowym odczycie nie są jeszcze widoczne efekty wyższych cen energii oraz paliw wywołane konfliktem na Bliskim Wschodzie. – Zobaczymy je dopiero w marcu, kiedy sam wzrost cen paliw spowoduje podbicie inflacji o prawie 1 pkt proc., a inflacja skoczy do ok. 3 proc. w ujęciu rocznym – przewidują eksperci Banku Pekao.

Ekonomiści ING Banku Śląskiego przyznają, że ich wcześniejsza prognoza dotycząca średniorocznej inflacji na poziomie 2 proc. jest już nieaktualna.

– Obecnie widzimy wzrost cen konsumpcyjnych w tym roku w okolicach 2,5 proc. z ryzykiem w górę, gdyby konflikt się przedłużał. Średnie detaliczne ceny paliw w pierwszej połowie marca były o ok. 15 proc. wyższe od średniej z lutego. W przypadku utrzymania się tej skali podwyżek cen paliw, może to podbić inflację w marcu o ok. 0,8 pkt proc., a główny wskaźnik inflacji może przekroczyć 3 proc. w ujęciu rocznym – prognozują analitycy banku.

Według ekspertów Rada Polityki Pieniężnej (RPP) po marcowym cięciu stóp procentowych o 0,25 pkt proc., w kolejnych miesiącach będzie ostrożna, co ma związek z trudną sytuacją geopolityczną.

FAQ najczęstsze pytania o inflację

Czym jest inflacja?

Inflacja to proces trwałego wzrostu ogólnego poziomu cen towarów i usług w gospodarce, prowadzący do spadku siły nabywczej pieniądza.

Ile wynosi cel inflacyjny w Polsce?

Cel inflacyjny w Polsce, ustalony przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP), wynosi 2,5% w ujęciu rocznym z symetrycznym przedziałem odchyleń o 1 punkt procentowy (czyli 1,5%–3,5%).

Czym jest inflacja bazowa?

Inflacja bazowa to wskaźnik cen towarów i usług (CPI) po wyłączeniu najbardziej zmiennych składników, czyli żywności i energii.

