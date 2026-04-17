Prezes NBP bierze udział w spotkaniu G20

Narodowy Bank Polski poinformował, że Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński bierze udział w posiedzeniu ministrów finansów i prezesów banków centralnych państw G20. Odbywa się ono w Waszyngtonie w ramach wiosennych spotkań Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Grupy Banku Światowego.

Weszliśmy do G20, ekskluzywnego klubu 20 najpotężniejszych gospodarek świata. Według PKB liczonego nominalnie Polska jest w gronie tych krajów. Tę pozycję trzeba utrzymać i umocnić. Musimy być jeszcze silniejszą gospodarką, siedzieć przy głównym stole – powiedział prof. Adam Glapiński Prezes NBP.

Jest to pierwsze posiedzenie na szczeblu ministrów finansów i prezesów banków centralnych G20 w trakcie prezydencji Stanów Zjednoczonych. W grudniu 2025 r. USA zaprosiły Polskę do udziału w G20 jako pełnoprawnego członka. Przedstawiciele NBP oraz Ministerstwa Finansów zostali zaangażowani w prace w ramach ścieżki dotyczącej tematyki gospodarczej i finansowej.

Agenda obrad koncentruje się na kluczowych uwarunkowaniach wzrostu gospodarczego oraz stabilności gospodarki światowej. W szczególności omawiane są nierównowagi makroekonomiczne w gospodarkach G20 i w gospodarce globalnej, bariery dla wzrostu oraz potencjalne kierunki reform sprzyjających stabilności i długookresowemu rozwojowi.

Znaczącym elementem dyskusji są aktualne uwarunkowania geopolityczne, w tym konsekwencje konfliktów zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Bliskim Wschodzie, dla globalnych rynków energii, handlu międzynarodowego oraz funkcjonowania łańcuchów dostaw.

Udział Prezesa Narodowego Banku Polskiego stanowi część realizacji mandatu banku centralnego oraz współpracy banków centralnych w ramach głównych forów międzynarodowych. Umożliwia wymianę doświadczeń w zakresie prowadzenia polityki pieniężnej i ocenę ryzyk dla stabilności finansowej w warunkach podwyższonej niepewności globalnej.

Narodowy Bank Polski podkreśla znaczenie udziału Polski w pracach G20 w ramach ścieżki gospodarczo-finansowej jako elementu włączenia w procesy konsultacyjne dotyczące kluczowych wyzwań gospodarki światowej.

