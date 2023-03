Jak dobrze „widzi” AI? Naukowcy porównali ludzi z maszyną

Choć sztuczna inteligencja już teraz pokonuje nas pod wieloma względami, to wydaje się mieć obecnie pewien problem z… widzeniem. W teorii komputer powinien przewyższać człowieka pod każdym względem, a jednak cały czas z nim wygrywamy. Jak to możliwe?

Jak widzi AI? Maszyna i człowiek inaczej skupiają wzrok

Zespół kanadyjskich naukowców z Uniwersytet Zachodniego Ontario podzielił się ostatnio wynikami badań sztucznej inteligencji w czasopiśmie naukowym JNeurosci. Precyzując – prace specjalistów były skupione na „wzroku” AI, czyli połączeniu sztucznej inteligencji z urządzeniami takimi jak kamery czy roboty ze śledzącymi otoczenie obiektywami.

Jak raportują badacze, AI może być obecnie nauczone „widzenia” na poziomie podobnym do ludzkiego. Co więcej, sztuczna inteligencja może być wytrenowana, by zauważać dane elementy otoczenia szybciej, niż jest to w stanie zrobić człowiek. Diabeł tkwi jednak w szczegółach.

Ludzie lepsi od AI – podziękujmy ewolucji

Maszyny najlepiej radzą sobie w próżni, sytuacjach testowych z ograniczoną liczbą bodźców wzrokowych. AI zaczyna się jednak gubić w sytuacjach „życiowych”, gdzie w chaosie danych wizualnych trzeba szybko rozpoznać najważniejsze elementy. Ludzie nie dorównują maszynie pod każdym względem, ale nadal mają wyraźną przewagę w aspektach zaawansowanej percepcji, naturalnych sceneriach, wykrywaniu zwierząt czy twarzy i przy reakcji na bodziec wzrokowy.

Sztuczna inteligencja po wykryciu zagrożenia ma reagować z opóźnieniem. Oznaczać to może, że robot kierowany przez AI może zastygnąć w bezruchu w obliczu szybko zbliżającego się niebezpieczeństwa. Ludzie działają natomiast nieco inaczej.

Nasz system wzrokowy skupiony jest na szybkim wykryciu i reakcji na bodziec. W około 100 milisekund człowiek potrafi na przykład wykryć, że dana plama koloru to szybko zbliżający się do nas samochód i prawie automatycznie podjąć akcję – uskoczyć mu z drogi.

Jak tłumaczą naukowcy, za szybką reakcję możemy podziękować milionom lat ewolucji naszego gatunku. Ludzie pierwotni musieli bowiem wykrywać, czy zbliżający się do nich byt jest niegroźny, czy może jest atakującym z ukrycia drapieżnikiem. Następnie musieli odpowiednio szybko zareagować, by ujść z życiem lub upolować zwierzynę.

