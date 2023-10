Przerwa techniczna w bankach. W weekend utrudnienia w dostępie do konta

Nie mamy dobrych wieści dla osób planujących transakcje finansowe w najbliższy weekend. Utrudnień w dostępie do usług bankowych mogą spodziewać się klienci banków PKO BP, Alior Banku, Santander Consumer Banku, ING Banku Śląskiego, mBanku i Toyota Bank Polska. Ze względu na prace modernizacyjne przedstawiciele banków radzą, by w piątek wypłacić gotówkę.

Santander Consumer Bank zaplanował dwie przerwy techniczne

W Santander Consumer Bank zaplanowano dwie przerwy techniczne. Pierwsze etap modernizacji rozpocznie się w sobotę (7 października) o godz. 18.00 i potrwają do godz. 6.00 w niedzielę (8 października). Drugi etap prac serwisowych będzie miał miejsce w niedzielę (8 października) od godz. 18.00 i potrwa do godz. 6.00 w poniedziałek (9 października). W tym czasie klienci banku nie będą mieli dostępu do aplikacji mobilnej i bankowości internetowej.

Prace serwisowe w weekend zapowiedział także Toyota Bank Polska. Przerwa techniczna została zaplanowana na niedzielę (8 października) od godz. 7.00 do 18.00. Klienci tego banku nie będą mieli dostępu do bankowości internetowej, autoryzacji płatności kartami, Automatycznego Serwisu Telefonicznego oraz usług tzw. szybkich płatności i wyciągów.

O pracach technologiczno-serwisowych informuje także ING Bank Śląski. W sobotę (7 października), w godzinach 8.00 – 16.00 niedostępny będzie moduł Makler w systemie bankowości internetowej — czytamy w komunikacie firmy. Uniedogodnienia czekają także klientów mBanku. Ze względu na zaplanowane prace techniczne 10 października (wtorek) w godzinach 22.00 – 23.00 klienci banku nie będą mogli zalogować się do eMaklera i aplikacji mobilnej mDM. Aplikacja mBank Giełda będzie w tym czasie dostępna.

Bankowość mobilna. Prace techniczne potrwają zarówno w sobotę, jak i w niedzielę

Przerwę techniczną w weekend zapowiedział także Alior Bank. Prace serwisowe zaplanowano w sobotę (7 października) od godz. 22.00 do godz. 7.00 w niedzielę (8 października). Bank zaznacza, że prace mogą ulec wydłużeniu. W tym czasie klienci nie będą mogli korzystać z bankowości internetowej Alior Online oraz Alior Mobile.

W Banku PKO BP przerwa techniczna rozpocznie się w w sobotę (7 października) o godz. 23.00 i potrwa do godziny 2.00 w niedzielę (8 października), ale bank zaznacza, że prace techniczne mogą potrwać do godz. 5.00. W tym czasie niedostępne będą:



aplikacja mobilna IKO,

funkcje otwartej bankowości,

serwis internetowy i telefoniczny iPKO i Inteligo,

serwis i aplikacja mobilna iPKO biznes i PKO Junior,

płatności w sklepach internetowych za pomocą usługi „Płacę z iPKO” i „Płacę z Inteligo”

Jak informuje bank PKO BP klienci będą mogli korzystać ze wszystkich kart zarówno w bankomatach, jak i sklepach stacjonarnych. Mogą jednak pojawić się problemy podczas płatności kartą w internecie.

