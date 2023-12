Oferty pracy za 20-30 tys. zł? Można znaleźć takie ogłoszenia

Znany serwis ogłoszeniowy w internecie. W zakładce „Praca” znajduje się setki ofert zatrudnienia. Przedsiębiorcy poszukują zarówno osób z niewielkim doświadczeniem, jak i specjalistów w różnych branżach. Uwagę internautów przykuwają ogłoszenia z wysokimi stawkami wynagrodzeń. Wielu z nich aplikuje na podane stanowiska, licząc na swój zawodowy i finansowy awans. Miesięczna pensja może wynieść kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

To tylko kilka z wyszukanych ofert w sieci:

Monter instalacji fotowoltaicznych – 12-15 tys. zł.

Senior marketing manager – 16,4 tys. zł.

Specjalista ds. finansów – 18 tys. zł.

Business Development Manager – 20 tys. zł.

Doradca klienta ds. energii elektrycznej i gazu – 20 tys. zł.

Specjalista ds. obsługi klienta – 25 tys. zł.

Przedstawiciel handlowy – 25 tys. zł.

Menedżer sprzedaży OZE – 30 tys. zł.

Oferty pracy. Wysokie kwoty robią wrażenie na kandydatach

Temat wysokich wynagrodzeń w różnych branżach poruszany jest często w mediach społecznościowych. Wiele osób nie dowierza, że są to realne kwoty, które można wynegocjować na rozmowie rekrutacyjnej. „Marketingowy trik?”, „Nowy standard wynagrodzeń w ogłoszeniach?”, „A może próba zwrócenia uwagi na daną firmę?” – pytają kolejni kandydaci.

Ku ich zaskoczeniu wiele firm zachęca kandydatów do zmiany zarówno miejsca pracy, jak i profesji. „Nie bój się zmian! Zacznij pracę u nas” — czytamy w ogłoszeniach pracodawców, którzy oferują bezpłatne szkolenia i sowite pensje po okresie próbnym. „Czasem wystarczy talent i niestandardowe podejście do klientów” — zachęcają pracodawcy. W podobnym tonie wypowiadają się eksperci branżowi, którzy zapraszają na bezpłatne webinary.

Wysokie poziomy wynagrodzeń tak często poruszane w sieci studzą rekruterzy. – Kwoty na poziomie 20-30 tys. zł brutto to jednak wciąż rzadkość na naszym rynku pracy. Osoby, które tyle zarabiają, stanowią szacunkowo 1-2 proc. ogółu pracujących — twierdzi Mateusz Żydek z agencji rekrutacyjnej Randstad w rozmowie z Wprost.pl. Jego zdaniem takie oferty oczywiście robią wrażenie, ale dotyczą raczej top managementu i bardzo wąsko wykwalifikowanych ekspertów.

– Faktem jest, że tak, jak zwiększają się zarobki w skali kraju, zwiększają się też te najwyższe wynagrodzenia, choć w przypadku top managementu nastąpiło niewielkie wyhamowanie, które rozpoczęło się w okresie pandemii i trwa też w czasie spowolnienia gospodarczego. Wynikało to często z decyzji zarządu o zamrożeniu płac kadry kierowniczej — opowiada.

Wynagrodzenie w pracy. W tych zawodach możesz liczyć na wysokie zarobki

– Na wynagrodzenie powyżej 20 tys. zł mogą liczyć menedżerowie w bankowości, osoby zarządzające większymi zespołami, często powyżej 50 pracowników, managerowie w e-commerce i w marketingu cyfrowym, dyrektorzy ds. logistyki, kierownicy centrów logistycznych w niektórych regionach kraju (m.in. w zachodniej i centralnej Polsce), starsi programiści z dużym doświadczeniem, szczególnie w zakresie Javy, .net, PHP, Pythona, a także kierownicy zespołów programistów i zespołów projektowych, inżynierowie bezpieczeństwa IT, analitycy danych, kierownicy finansowi, i kierownicy kontrolingu, główni księgowi w większych firmach w dużych metropoliach, dyrektorzy operacyjni i dyrektorzy produkcji w dużych zakładach przemysłowych — dodaje.

Ekspert zaznacza, że od kilku lat obserwujemy większą dynamikę płac w Polsce, która daje średnio dwucyfrowe wzrosty (10-11 proc.), co sprawia, że coraz więcej grup zawodowych przekracza kolejne granice poziomu wynagrodzeń. – Jest to wynikiem rynku pracy, który charakteryzuje ogromna konkurencja o kandydatów, szczególnie w niektórych rejonach kraju i specjalizacja, ale też odpowiedź na wzrosty poziomu cen. Tak, jak wśród banknotów pojawią się coraz to wyższe nominały, tak i w wynagrodzeniach pokonywane są kolejne bariery — twierdzi. Jego zdaniem ten proces może nieznacznie wyhamować.



Prognozy NBP mówią o tym, że w latach 2024-25 dynamika wzrostu wynagrodzeń spowolni i nie będzie już dwucyfrowa. – Dobrą wiadomość jest natomiast fakt, że wzrosty pensji będą trochę bardziej odczuwalne w kieszeniach pracowników. Przez ostatni rok dynamika płacy realnej ze względu na inflację była ujemna, w kolejnych miesiącach powinna być już dodatnia. A to znaczy, że inflacja nie będzie nam konsumowała aż tak bardzo podwyżki wynagrodzenia — przekonuje.



