Ceny żywności będą łagodzić inflację. Na świecie widać już efekty

Ceny żywności spadły na świecie o 17 proc., co powinno sprzyjać zwalczaniu inflacji w wielu krajach. W Polsce ten efekt też już występuje, choć z opóźnieniem i może być słabszy.

Światowe ceny żywności spadają, a w zeszłym roku mieliśmy bardzo duże ograniczenia podażowe, wówczas ceny były ekstremalnie wysokie. Stąd też efekt bazy i tak wysokie spadki przy porównaniu cen rok do roku.

Ceny żywności w dół

– Dlatego tak ważne jest, że ceny żywności spadają także w ujęciu miesięcznym – mówi w rozmowie z MarketNews24 Michał Stajniak, ekspert XTB. – Schodzimy więc do wcześniejszych poziomów.

Najbardziej spadły ceny zbóż, a przede wszystkim pszenicy. Powodem wysokie zbiory z USA, a jednocześnie nie potwierdziły się obawy, że znów bardzo spadnie import z Ukrainy. Tylko nieliczne surowce nie tanieją, a wśród nich jest cukier, kawa i kakao, ale ich udział w ogólnym indeksie WHO nie jest duży. – Rosły ceny cukru z trzciny, ale nie z buraków – dodaje ekspert XTB.

Choć na świecie ceny żywności spadają, to w Polsce rosną, dokładając swój udział do nadal bardzo wysokiej inflacji, choć ta obniżyła się do 6,5 proc., ale znajduje się ponad dwukrotnie powyżej celu inflacyjnego. Jest zdecydowanie też wyższa niż w USA czy w strefie euro.

– Od jesieni do wiosny ceny żywności w Polsce rosły nawet o 20 proc. rok do roku – przypomina M.Stajniak z XTB. – Teraz te wzrosty są już poniżej dynamiki 10 proc. i ta dynamika powinna się zmniejszać w kolejnych miesiącach, czyli udział inflacji żywnościowej w inflacji ogółem będzie malał.

Inflacja w Polsce znów w dół

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem inflacja CPI w Polsce zmniejszyła się w listopadzie do 6,5 proc. r/r wobec 6,6 proc. październiku, kształtując się zgodnie z konsensusem rynkowym. GUS opublikował częściowe dane nt. struktury inflacji. W kierunku spadku inflacji oddziaływała niższa dynamika cen w kategoriach: „żywność i napoje bezalkoholowe” (7,2 proc. r/r w listopadzie wobec 8,0 proc. w październiku), „nośniki energii” (7,9 proc. wobec 8,3 proc.), Przeciwny wpływ miała natomiast wyższa dynamika cen paliw: -5,7 proc. r/r w listopadzie wobec -14,4 proc. w październiku.

