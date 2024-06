Jak zwiększyć wysokość emerytury? Tak to zrobili rekordziści

Jak wypracować tak wysokie świadczenia? Nie ma tu wielkiej filozofii: trzeba długo pracować. Mężczyzna z województwa śląskiego ma 62 lata stażu pracy i przeszedł na emeryturę w wieku 86 lat.

Wspomniana rekordzistka z kujawsko-pomorskiego pracowała niewiele krócej, bo przez 61 lat, a na zakończenie aktywności zawodowej zdecydowała się w wieku 81 lat.

Ja zbliżyć się do grona emerytów uzyskujących najwyższe świadczenia?

Co wpływa na wysokość emerytury?

– Na wysokość emerytury znacząco wpływa staż pracy. Im więcej odłożonych składek i im późniejsze przejście na emeryturę, tym wyższe świadczenie. Każdy rok przepracowany po osiągnięciu wieku emerytalnego podwyższa świadczenie – podpowiada Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Wystarczy zaledwie jeden rok pracy dłużej, aby emerytura wzrosła o 10-15 proc. Z kolei kilka lat kontynuowania aktywności zawodowej sprawia, że świadczenie może się nawet podwoić.

Znaczenie ma też moment złożenia wniosku o przejście na emeryturę i rozpoczęcie pobierania świadczeń. Najlepiej zrobić to w lutym lub w lipcu. Jeśli zrobimy to w lutym, to od marca, korzystamy z waloryzacji marcowej. Jeśli senior zdecyduje się przejść na emeryturę w lipcu, to ZUS wyliczy świadczenie, uwzględniając waloryzację kapitału z czerwca.

Coraz więcej emerytów dorabia

Należy pamiętać, że przejście na emeryturę w wieku 60 lat (kobiety) lub 61 (mężczyźni) nie jest obowiązkiem. Z chwilą przekroczenia tego wieku można skorzystać z przywileju, jakim jest rozpoczęcie pobierania emerytury, ale jeśli zdrowie i chęci pozwalają, senior może pracować dalej. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by pracować już po przejściu na emeryturę: emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, nie obowiązują limity zarobkowe (więcej o nich piszemy tu).

Zapytaliśmy niedawno rzecznika ZUS, ile osób obecnie dorabia do emerytury. Paweł Żebrowski poinformował, że jest to grono ok. 900 tys. osób.

Grono dorabiających emerytów z roku na rok rośnie. W 2022 roku pracowało 826 tys. seniorów, podczas gdy rok wcześniej było to 812,9 tys. osób, a w 2020 roku 777,6 tys. emerytów.

Czytaj też:

ZUS nadużył zaufania ok. 150 tys. emerytów. Tak ocenił Trybunał KonstytucyjnyCzytaj też:

ZUS przegrał z wdową. Urzędnicy szli w zaparte aż do Sądu Najwyższego