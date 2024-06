Co to jest premia uznaniowa? Sprawdź, komu należy się dodatkowe wynagrodzenie

Premia uznaniowa to dodatkowe wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje od przełożonego w zamian za dobre wyniki, zrealizowanie ważnego projektu czy wykonaną pracę. Nie we wszystkich firmach praktykowane są takie formy gratyfikacji. Od czego to zależy i kiedy można dostać premię uznaniową?

Co to jest premia uznaniowa?

Premia uznaniowa to dodatkowe wynagrodzenie, które przyznaje pracownikowi przełożony. Zazwyczaj ma formę dodatkowego przelewu, choć zdarza się, że premia uznaniowa jest wypłacana w formie bonów czy kuponów do sklepów. Premię uznaniową przełożony może przyznać każdemu pracownikowi, zarówno zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, jak i wykonującemu usługi dla firmy na własnej działalności gospodarczej. Najczęściej jednak premię dostają pracownicy etatowi.

Komu należy się premia uznaniowa?

O tym, czy pracownikowi przysługuje premia uznaniowa, decyduje przełożony. Dodatkowe wynagrodzenie to forma docenienia pracownika za włożony wkład w pracę, realizację projektu, sumienne wykonywanie obowiązków. Przełożony może uhonorować pracownika dodatkowym wyangrodzeniem, ale nie musi tego robić. Jak sama nazwa wskazuje, ta forma gratyfikacji jest całkowicie uznaniowa.

Czym premia uznaniowa różni się od regulaminowej?

Premia uznaniowa i premie regulaminowa to dwa różne rodzaje dodatkowych wynagrodzeń. Podczas gdy premia uznaniowa nie jest w żaden sposób regulowana, to premia regulaminowa już tak. Zasady przyznawania tej drugiej powinny być czytelne i zawarte w regulaminie zakładu pracy.

