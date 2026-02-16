Polacy mogą już rozliczać PIT. Tego się obawiamy

Od 15 lutego Polacy mogą składać zeznania podatkowe za 2025 roku. Jak pokazuje najnowszy sondaż SW Research dla „Wprost” 72 proc. z nas rozlicza się drogą elektroniczną, a nieco ponad 17 proc. czyni to drogą tradycyjną. Najczęściej elektronicznie rozliczają się osoby zarabiające od 5000 do 7000 zł netto (82,4 proc.), a także osoby z wyższym wykształceniem i mieszkańcy miast liczących 100-200 tys. osób (odpowiednio 80,7 proc. i 80,3 proc.).

Z sondażu pracowni na zlecenie PITax wynika z kolei, że blisko połowa Polaków zamierza złożyć rozliczenie roczne jeszcze w lutym.

PIT 2025. Polacy obawiają się pomyłki

Okazuje się, że aż 56 proc. ankietowanych przyznało, że obawia się popełnienia błędu podczas wypełniania rocznego zestawienia. Przyczyną tego stanu rzeczy jest m.in. rosnąca dezorientacja przepisami – 38 proc. respondentów przyznało, że nie wie, czy zasady rozliczeń uległy zmianie, co stanowi wzrost o 6 pkt proc. względem ubiegłego roku. Wśród problemów przy rozliczaniu PIT respondenci wskazywali m.in. trudności w zrozumieniu ulg podatkowych czy skomplikowane przepisy.

Z sondażu wynika, że połowa z nas woli samodzielnie sprawdzić dostępne ulgi niż zaufać rządowemu systemowi. 41 proc. badanych woli szukać wsparcia w tej kwestii u niezależnych doradców podatkowych lub w darmowych programach do rozliczeń.

– Jedną z przyczyn może być nieznajomość dostępnych ulg, którą zadeklarowało 33 proc. badanych. Z drugiej strony aż 88 proc. ankietowanych Polaków chciałoby lepiej poznać ulgi, dzięki którym mogliby obniżyć swój podatek. To wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z 2025 r. – podkreślają twórcy badania.

Czas na rozliczenie się z fiskusem mamy do 30 kwietnia.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków metodą CAWI (online) na panelu internetowym SW Panel. Zrealizowano je pod koniec stycznia 2026 r.

