Dodatkowe pieniądze przed świętami dla seniorów. Nie trzeba składać wniosku

Kwiecień zbliża się wielkimi krokami. W miesiącu tym od kilku lat wypłacane są 13. emerytury. Trafiają one do seniorów wraz z wypłatą tradycyjnego świadczenia.

13. emerytura jeszcze przed świętami

Blisko milion osób nie będzie musiało zbyt długo czekać na „trzynastkę”. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informuje, że 1 kwietnia, czyli już w najbliższą środę pieniądze trafią do 844 tys. seniorów.

W szczególnej sytuacji są emeryci, których termin wypłat przypada na 6. dzień miesiąca. Układ kalendarza sprawił, że w tym roku będzie to Poniedziałek Wielkanocny. Jako że ZUS wypłaca świadczenia wyłącznie w dni robocze, to wspomniana grupa otrzyma emeryturę w piątek 3 kwietnia, czyli tuż przed świętami.

Jak przypomina RMF FM, kolejne terminy wypłat 13. emerytur to: 10, 15, 20 i 25 kwietnia.

Przypomnijmy, że wysokość „trzynastki” jest równa kwocie minimalnej emerytury. W tym roku jest to 1978,49 zł brutto. Świadczenie przyznawane jest automatycznie, co oznacza, że nie trzeba składać żadnych wniosków.

Uprawnieni do otrzymania 13. emerytury są:

emeryci z ZUS, w tym osoby pobierające emerytury powszechne,

renciści, w tym renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne,

osoby pobierające świadczenia lub zasiłki przedemerytalne,

emeryci i renciści z KRUS,

osoby korzystające z nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz świadczeń dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych.

Z wypłat dodatku wykluczono trzy grupy seniorów:

osoby pobierające wcześniejszą emeryturę, których świadczenie jest zawieszone z powodu przekroczenia limitu dodatkowych dochodów (130 proc. przeciętnej pensji),

sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku, których uposażenie pochodzi ze Skarbu Państwa, a nie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

utytułowanych sportowców pobierających tzw. emeryturę olimpijską, w tym laureatów igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk osób niesłyszących – ich świadczenie wypłaca Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Czytaj też:

