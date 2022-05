Unijne embargo na rosyjską ropę. Jedno z państw chce być wyłączone

Unia Europejska wprowadza szósty pakiet sankcji na Rosję w związku z atakiem tego kraju na Ukrainę (jutro minie 10 tygodni od rozpoczęcia inwazji). Jednym z najważniejszych elementów najnowszej transzy restrykcji jest embargo na rosyjską ropę.

– To będzie kompletne embargo na rosyjskie surowce. Chodzi o dostawy ropy w czasie 6 miesięcy i gotowych produktów petrochemicznych do końca roku – powiedziała dziś rano szefowa Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen. – To nie będzie łatwe. Niektóre kraje członkowskie są mocno zależne od rosyjskiej ropy naftowej, ale musimy to zrobić – dodała.

Tymczasem wicepremier Bułgarii Asen Wasilew powiedział w dziś, że jeżeli Komisja Europejska przewiduje wyjątki od zakazu importu rosyjskiej ropy przez kraje UE, to Bułgaria chciałaby skorzystać z takiej możliwości.

– Bułgaria technologicznie poradzi sobie bez rosyjskiego surowca, ale (embargo) doprowadziłoby do znacznego wzrostu cen. Jeżeli więc Komisja Europejska przewiduje wyjątki, to chcielibyśmy skorzystać z takiej możliwości – powiedział – cytowany przez Polską Agencję Prasową Wasilew.

Zgodę na embargo na import rosyjskiego surowca wyraził dziś natomiast – jak zauważa PAP – Richard Sulik, minister gospodarki Słowacji. Kraj ten chce jednak wprowadzenia trzyletniego okresu przejściowego.





Polska ma zapasy na 90 dni

Pod koniec ubiegłego tygodnia minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podkreśliła w wywiadzie dla TVP1, że Polska jest gotowa na odejście od rosyjskiej ropy i mamy zapasy na 90 dni.– Nasze rafinerie są przygotowane na ropę z całego świata. Jesteśmy przygotowani na 90 dni, każdorazowo mamy magazynowanie na 90 dni. Nie każde państwo europejskie jest w takiej sytuacji – powiedziała Moskwa.

We wcześniejszym wywiadzie dla Polskiego Radia szefowa resortu klimatu i środowiska podkreśliła, że rafinerie prowadziły w ostatnich latach działania modernizacyjne na rzecz przetwarzania innych gatunków ropy niż ropa rosyjska. – To jest mniej więcej około 50 gatunków, które już na dzisiaj mogą być w naszych rafineriach przetwarzane – powiedziała Moskwa.







